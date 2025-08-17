  1. جامعه
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر اندونزی را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر ۱۵ کیلومتری شمال پوسو، اندونزی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در ابتدا مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ۱.۲۶ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۱۲۰.۷۴ درجه طول جغرافیایی شرقی تعیین شد.

در پی وقوع این زلزله، تاکنون دهها مورد مصدوم گزارش شده است.

