به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در ابتدا مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ۱.۲۶ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۱۲۰.۷۴ درجه طول جغرافیایی شرقی تعیین شد.

در پی وقوع این زلزله، تاکنون دهها مورد مصدوم گزارش شده است.