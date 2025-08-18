تدوین برنامه ۷ ماهه برای رشد صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی و تحلیل عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت و جمعی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و صادرکنندگان ممتاز و نمونه و نمایندگان شورای عالی صادرات برگزار شد.

در این نشست دهقان دهنوی با نگاهی گذرا به آمار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، گفت: عملکرد صادرات غیرنفتی در سال گذشته قابل قبول بود و ما موفق شدیم ۱۵.۸ درصد رشد صادرات داشته باشیم هر چند از چشم‌انداز رشد ۲۳ درصدی برنامه هفتم توسعه فاصله داشتیم اما این رشد نسبت به سال‌های گذشته بهتر بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم روند رو به رشد تجارت در سال جاری نیز ادامه پیدا کند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بعد از انتشار آمار ۳ ماهه و ۴ ماهه تحقق این مهم دشوار شده باشد آمارها هشدار لازم را به ما دادند که در فرصت باقیمانده بتوانیم شرایط را به نفع رشد تجارت خارجی تغییر بدهیم.

به گفته معاون وزیر صمت؛ در این نشست باید بر شناسایی مهمترین عوامل کاهش صادرات و تدوین برنامه‌هایی برای ۷ ماهه آینده به‌منظور رشد صادرات غیرنفتی متمرکز شویم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران راهکار عبور از خام‌فروشی را سرمایه‌گذاری منابع حاصل از منابع خام در زنجیره تولید همان کالا، کالاهای مشابه خام و تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر عنوان کرد و افزود: جلوگیری از خام‌فروشی نباید به توقف صادرات منجر شود سرمایه باید مولد و زمینه‌ساز کسب سود باشد.

دهقان دهنوی با اشاره به احیای دفتر مطالعات کالا، تصریح کرد: در اولین قدم میزهای استانی را برای کالاهایی که آن استان‌ها در آن مزیت دارند را فعال کردیم؛ در واقع هدف از شکل‌گیری این دفتر در سازمان تشکیل میزهای اصلی و ملی است و تلاش خواهیم کرد که مفهوم میز را به معنی واقعی در کشور اجرا کنیم.

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اگر ارز حاصل از صادرات در دوره تحریم به چرخه اقتصادی باز نمی‌گشت ادامه مسیر سخت می‌شد، گفت: تحریم‌های ظالمانه محدودیت‌های به ما تحمیل کرد اما نباید مانع تلاش و فکر کردن ما برای گذر از این مسیر دشوار شود. ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و اگر قیدهای در این مسیر تنظیم می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که روند بازگشت ارز به دشواری انجام نشود.

وی در پایان بر حمایت از صادرکنندگان واقعی و افرادی که در چرخه اقتصادی درست عمل می‌کنند تاکید کرد.

صنایع عمومی ۶۰ درصد محصولات صادراتی

در ادامه این نشست معاون صنایع وزارت صمت با بیان اینکه ۶۰ درصد محصولات صادر شده در ۳ ماه نخست سال جاری در حوزه صنایع عمومی بودند، گفت: مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از بهره‌وری است؛ به‌عنوان مثال در سال پروانه ساخت ۶ میلیون دستگاه کولر آبی داده شده است این در حالی است که بیش از یک میلیون دستگاه تولید می‌شود و برای این تعداد نیز بازار به میزان کافی وجود ندارد.

ابراهیم شیخ با تاکید بر اینکه بازار ایران اشباع شده است، گفت: باید بازار ۹۰ میلیونی را حداقل ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد نفری کنیم تا بتوانیم از ظرفیت صنعتی داخل کشور بیشتر بهره بگیریم؛ باید سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش استوار کنیم.



وی با اشاره به تسهیل‌گری در روند تجارت خارجی، گفت: دولت اقدامات خوبی در زمینه پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی انجام داده است و امیدواریم که آثار آن ایجاد و مشوق‌های لازم به آنها داده شود. همچنین تأمین منابع مالی و تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش باید بهنگام در اختیار صنعتگران قرار داده شود و امیدواریم در آینده بتوان تسهیلات در بخش تولید به صنعت‌گران را افزایش بدهیم.

همچنین در این نشست، محسن منتظری مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران، گزارشی از روند صادرات و واردات در ۴ ماهه نخست سال جاری و دلایل کاهشی شدن روند صادرات در ۴ ماه نخست سال جاری ارائه داد.