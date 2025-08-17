به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن‌پور در این‌باره اظهار کرد: این پرونده شامل حجم قابل توجهی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و نفت سفید است که سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در نقاط مختلف استان هرمزگان کشف و توقیف شده است.

وی ارزش ریالی پرونده را حدود یک همت اعلام کرد و ادامه داد: بیشتر متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند و فقط تعداد اندکی متواری و تحت تعقیب هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده یادشده، بیان کرد: تعداد زیادی از پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده مورد اظهار نظر قرار گرفته و بخش دیگری نیز طبق آئین دادرسی کیفری در حال گذراندن مراحل قانونی‌اند. در صورت اثبات جرم، مجازات‌هایی از جمله ضبط کامل سوخت‌های کشف‌شده، جریمه نقدی دو تا چهار برابر ارزش محموله (برای شرکت‌ها با ضرایب بالاتر) و در برخی موارد توقیف وسیله نقلیه به‌عنوان مجازات تکمیلی اعمال خواهد شد.

حسن‌پور یکی از چالش‌های جدی در مقابله با قاچاق سوخت را ضعف اطلاع‌رسانی رسانه‌های ملی و محلی در زمینه معرفی مراجع رسیدگی‌کننده و نوع مجازات‌ها دانست و گفت: برخی متهمان مدعی‌اند که بی‌اطلاعی بوده‌اند و همین امر، زمینه سوءاستفاده افراد شیاد را فراهم می‌کند.