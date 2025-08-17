هر گونه خرید و فروش مسکن ملی در ایلام ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفتاز ممنوعیت خرید و فروش امتیاز، واحدهای مسکونی و زمین‌های واگذارشده در قالب طرح نهضت ملی مسکن استان ایلام خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز، واحدها و زمین‌های واگذار شده نهضت ملی مسکن گفت: مطابق قانون خرید و فروش امتیاز، واحدها و زمینهای واگذار شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن ممنوع می‌باشد و با مشاورین املاک متخلف و هم چنین کسانی که به انتشار تبلیغات در این خصوص اقدام نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در خصوص زمینهای واگذار شده به اشخاص واجد شرایط شهرستان دهلران افزود: در شهرستان دهلران طرح نهضت ملی مسکن به صورت واگذاری زمین به اشخاص واجد شرایط صورت گرفته و می‌بایست اشخاص نسبت به احداث خانه‌های ویلایی اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه ۶۶ هکتار زمین برای احداث طرح نهضت ملی مسکن به شهر دهلران الحاق شده است، اظهار داشت: انتظار می‌رود کسانی که قرار داد واگذاری دارند عملیات اجرایی خود را شروع کنند در غیر این صورت قرار داد آنها به صورت یکجانبه بر اساس قانون فسخ خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: بعد از فسخ قرارداد زمین‌ها به افراد واجد شرایط که در لیست هستند واگذار می‌شود.