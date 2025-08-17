درخواست ۲ بازیکن برای جدایی از پرسپولیس؛ هاشمیان: مشکلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نخستین نشست خبری خود برای بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۴:۳۰ با خبرنگاران روبرو شد تا پاسخگوی سوالات آنها باشد.

سرمربی پرسپولیس در ابتدای صحبت‌هایش گفت: ابتدا خدمت اهالی رسانه سلام عرض می کنم و امیدوارم شاد و سلامت باشید. اولین مصاحبه مطبوعاتی خودم را انجام می دهم و امیدوارم سال بسیار خوبی برای خودم و باشگاه رقم بزنم.

سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت لیست بازیکنان این تیم برای لیگ بیست و پنجم ادامه داد: حدود ۴۰ روز پیش تمرینات خود را شروع کردیم. وقتی به پرسپولیس آمدم حدود دو ماه از لیگ قبلی گذشته بود. وقتی من آمدم همانطور که گفتم امکانات خیلی خوبی فراهم شد. اردوی پیش فصل خوبی داشتیم . طبیعی است هر مربی می آید بازیکنان خودش و سیستم خود را می خواهد. دو بازیکن دل به خواه گفتند ما می خواهیم برویم و من هم به باشگاه گفتم مشکلی نیست و جدا شوند.

ادامه دارد....