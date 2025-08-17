ابراهیمی: خواسته هاشمیان از همه چیز مهمتر است/ دورسون باکیفیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای شروع بیست و پنجمین دوره لیگ برتر آماده می‌کند که همچنان حاشیه پیرامون عملکرد مدیریت این باشگاه در نقل و انتقالات تابستانی وجود دارد. با این حال رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بر خلاف دو فصل گذشته، دور از هیاهوی هوادارانی که چهره‌های مشخص تکراری در تجمعات اخیر مقابل ساختمان باشگاه دارند، صبوری کرده تا هاشمیان با گزینه‌های مد نظرش به توافق رسیده و برای امور قرارداد به باشگاه معرفی شود.

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع گفت: اگر پرسپولیس به چنین جایگاهی نزدیک شده است قطعاً به خاطر نفر به نفر هوادارانی است که این تیم را تشویق کرده اند و به خاطر سرما و گرما را تحمل و به ورزشگاه رفته اند؛ پس نمی‌توان گفت هوادار حق اظهارنظر ندارد. اتفاقاً وقتی آنها دغدغه دارند باعث می‌شود مدیریت حواسش را جمع تر از همیشه کند اما واقعاً باید در باشگاه یا تیم حضور داشت که متوجه شرایط شویم.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص اصرار وحید هاشمیان برای کنار گذاشتن دو بازیکن گفت: هیچ چیزی مهم‌تر از خواسته‌های سرمربی درباره لیست بازیکن نیست. آقای هاشمیان هم برای اولین بار قرار است سرمربیگری کند و باید او را همه جوره حمایت کرد. خواسته او در مباحث فنی از همه مهم‌تر است و دیگر فرقی نمی‌کند هوادار یا مدیر چه چیزی را بیان می‌کند.

او افزود: من فکر می‌کنم بازیکنان خارجی خیلی با کیفیتی در این چند سال به پرسپولیس نیامده اند که حالا بخواهیم نگران رفتن آنها باشیم. دورسون هرچقدر هم خوب باشد بهتر از بازیکنان فعلی نیست. عملرکد فصل گذشته اش چنین چیزی را می‌گوید.

ابراهیمی بار دیگر به فقر بازیکن در فوتبال ایران بخصوص تهران اشاره کرد و گفت: ریشه بازیکن سازی در مدرسه هاستو. آنجا چاه استعداد نهفته است. باید مسابقات مدارس برای کشف فوتبال مثل گذشته احیا شود. می‌توان بازیکنان خیلی خوبی پیدا کرد. متأسفانه ما در تهران هیچ استعدادی نمی‌بینیم. تعداد استعدادهای تهرانی کم است و همین تعداد نفرات هم کشف نمی‌شوند.

سرمربی پیشین پرسپولیس رقابت در لیگ برتر فصل جاری را مقل گذشته دانست و گفت: فکر نمی‌کنم بار فنی لیگ برتر خیلی تغییری کرده باشد. من فکر می‌کنم تیم‌های مدعی از همین حالا مشخص هستند و باید دید کدام تیم می‌تواند در طول فصل، بهترین استفاده را از بازیکنان خود کند.