به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی صادقی پس از فسخ قرارداد با باشگاه استقلال تهران اظهار داشت: مدیریت گذشته باشگاه (علی نظری جویباری) به درخواستم برای جدایی پاسخ روشنی نمی‌داد و کار را به امروز و فردا می‌انداخت. حتی مشاور او (بهرام امیری) هم هیچ تمایلی به پیش بردن کار من نداشت.

او ادامه داد: یک فصل دیگر با استقلال قرارداد داشتم اما امروز قرارداد خود را فسخ کردم و به مدت دو فصل به استقلال خوزستان پیوستم. در گذشته مشکلاتی برایم ایجاد شده بود و مدیریت وقت قول داده بود این مسائل برطرف شود، اما چنین نشد.

وینگر سابق استقلال در پایان گفت: همیشه سعی کرده‌ام برای تیم مفید باشم و بهترین عملکرد را داشته باشم، اما دلیل نیمکت‌نشینی‌های فصل گذشته‌ام را واقعاً نمی‌دانم.