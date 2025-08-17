وینگر استقلال شاگرد خلیفه اصل شد؛ عدم علاقه آل کثیر به استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ابوالقاسم پور معاون ورزشی باشگاه استقلال خوزستان در رابطه با جذب امیرعلی صادقی اظهار داشت: امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) جلسه‌ای را با علی تاجرنیا (سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال) برگزار کردم و رضایت‌نامه امیرعلی صادقی (وینگر چپ) را برای قرارداد قرضی دریافت کردم و او به مدت یک فصل بازیکن استقلال خوزستان خواهد بود.

او در رابطه با جذب عیسی آل کثیر گفت: با این بازیکن صحبت کردم، اما او علاقه‌ای به حضور در استقلال خوزستان نداشت. جذب او بسیار ضعیف پیش رفت، زیرا قرار بود بخشی از دستمزد او توسط باشگاه استقلال تهران و بخش دیگر توسط استقلال خوزستان پرداخت شود، اما آل‌کثیر قبول نکرد و اعلام کرد که پیگیر قرارداد خود با باشگاه استقلال تهران خواهد بود.