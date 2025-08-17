به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد دانشگر دبیر ششمین جایزه داستان تهران با اشاره به امکان شرکت روایتهای مردمی در این دوره از جشنواره گفت: عموم مردم میتوانند در بخش «تو هم روایت کن» به روایت خود از «تهران دوست داشتنی» و موضوع «تهران، شهری مقاوم در برابر دشمن» که به روایتهای جنگ ۱۲ روزه اختصاص دارد بپردازند.
وی با اشاره به برگزاری ششمین جایزه داستان تهران گفت: امروز مفهوم شهر، شهرنشینی و کلانشهرها در فرهنگ بشری در حال پیدا کردن معناهای تازهای است. تا چند دهه قبل شهر فقط به جایی گفته میشد که تعدادی از مردم در کنار یکدیگر و در یک محیط جغرافیایی واحد زندگی میکردند اما به تدریج مردم طی سالهایی که کنار یکدیگر در شهر زندگی کردند دارای یک حافظه جمعی شدند و تصاویر و خاطرههای مشترکی در شهر پیدا کردند. حالا شهرها هویت جداگانهای پیدا کرده که این هویت در روایتها، داستانها و تصاویر ساکنان آن بازتاب پیدا میکند.
دبیر ششمین جایزه داستان تهران گفت: جایزه داستان تهران قصد دارد که این تصویرها، داستانها و روایتها را که عناصر شهر را روایت میکند جمعآوری کند یا به نویسندهها این انگیزه را بدهد تا آن را روایت کنند. در نهایت نیز روایت آنها بین مردم تکثیر میشود و فرهنگ شهر را تقویت میکند. همچنین جایزه داستان تهران بنا دارد در ششمین دوره خود با توجه به همزمانی با جنگی که به شهر تهران و مردم آن تحمیل شد و آن پایداری و ایستادگی که مردم این شهر در برابر دشمن از خود نشان دادند، بخشهایی از این ایستادگی را روایت کند. بنابراین جشنواره امسال دو بخش دارد که یک بخش آن با محوریت «تهران دوستداشتنی» است و بخش دیگر «تهران، شهری مقاوم در برابر دشمن» که به داستانها و روایتهای جنگ ۱۲ روزه میپردازد.
دبیر ششمین جایزه داستان تهران با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه تهران خط مقدم جنگ با دشمن بود، گفت: مردم تهران در دو هفته لحظههای پر از حماسهای را رقم زدند که به نظر میرسد میتواند هم در آثار نویسندگان حرفهای روایت شود و هم توسط خود مردم. اگرچه مردم داستاننویس نباشند میتوانند در بخش «تو هم روایت کن» سهمی در روایت داشته باشند، چراکه در فرهنگ و ادبیات امروز حتی مردم عادی نیز در خلق ادبیات سهم دارند و چه بسا برخی از آنها لحظاتی را تجربه کردهاند که نویسندگان در آن شرایط قرار نگرفته بودند و آنها با ثبت لحظه و روایتش میتوانند سوژه را به نویسندگان برسانند تا به آثار شکوهمندی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه آنچه در سالهای گذشته از تهران در حال روایت شدن است، جنبههای تلخ و لایههای سیاه شهر است، گفت: باید توجه کنیم که هر شهری، هم لایههای تاریک و تلخ دارد و هم تصاویر شیرینی که شاید به رویاهای مردم دیگر شهرها نزدیک است. مردم این شهر باید از زندگی در شهر خود لذت ببرند و حس و حال خوبی از شهر دریافت کنند و این امر اینگونه رقم میخورد که مردم زیباییهای شهری که در آن زندگی میکنند را بشناسند، مشاهده کنند و دربارهاش بخوانند و روایت و گفتوگو کنند.
دبیر ششمین جایزه داستان تهران گفت: نویسندگان به عنوان چشم دوراندیش مردم و کسانی که توجه بیشتری به جزئیات و لایههای فرهنگی دارند حتماً سهم به سزایی در ثبت و روایت اتفاقاتی دارند که به فرهنگ و تاریخ یک شهر، چگونگی زیست مردم، رویاپردازی، عاشق شدن و دعوا کردن آنها بازمیگردد. نویسنده میتواند این زیست را ببیند و در اثر هنری خود ثبت کند.
وی با تأکید بر اینکه در این جشنواره تجربهنگاری و روایت عامه مردم را نیز جمعآوری خواهیم کرد، ادامه داد: باید مردم را تشویق کنیم تا روایتهای خود را چه درباره نسبتی که با شهر تهران دارند و چه درباره لحظههایی که در جنگ زیست کردند و تصور میکنند ارزش روایت کردن دارد به دست ما برسانند. آنها باید با هر قلمی که دارند و به هر طریق که بلد هستند بنویسند و الزامی ندارد که در نوشتن حرفهای باشند.
دانشگر گفت: نیمی از داستان نوشتن انتخاب سوژه و نحوه نگاه است؛ بنابراین کسانی که بتوانند خوب نگاه کنند و سوژههایی خوبی برای روایت کردن پیدا کنند نیمی از مسیر نویسندگی را طی کردهاند و شاید این جشنواره باعث شود آنهایی که لحظههای خوبی برای روایت کردن پیدا کردهاند، پس از این تلاش کنند و نویسندگی را بیاموزند تا در آیندهای نزدیک به جامعه نویسندگان بپیوندند.
این دوره از جایزه با همکاری مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران و باغ کتاب برگزار میشود و علاقهمندان تا ۱۰ شهریور فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
شرکت در مسابقه رایگان است و به آثار برگزیده در هر بخش، علاوه بر تندیس جایزه داستان تهران، جوایز نقدی نیز اهدا میشود.
جایزه نفرات اول داستان کوتاه، به ترتیب ۴۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان، در بخش روایت به ترتیب ۳۰، ۱۵ و ۸ میلیون تومان، در بخش داستانک و روایت کوتاه به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان و در بخش تو هم روایت کن به ترتیب ۱۰، ۸ و ۵ میلیون تومان خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند از طریق ایمیل tehranstory۶@gmail.com یا شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۲۳ با دبیرخانه در ارتباط باشند و برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی جشنواره به نشانی tehranstory.ir مراجعه کنند.
نظر شما