پرواز نجف - رامسر در ساری نشست

به گزارش خبرگزاری مهر: پرواز نجف رامسر شرکت هواپیمایی به دلیل شرایط نامساعد جوی در فرودگاه ساری به زمین نشست و مسافران پس از دو ساعت بلاتکلیفی سرانجام با همان هواپیما به مقصد اصلی منتقل شدند.

این پرواز که حامل جمعی از زائران اربعین بود، به مقصد رامسر پرواز کرده بود اما به دلیل بدی هوا امکان نشستن در فرودگاه رامسر را نداشت و ناچار در فرودگاه شهدای ساری فرود آمد.

مسافران می‌گویند پس از فرود اضطراری، بیش از دو ساعت بدون اطلاع‌رسانی دقیق درباره سرنوشت پرواز در سالن انتظار ماندند و نگرانی از سرنوشت ادامه سفر میان زائران شدت گرفت.

در نهایت، شرکت هواپیمایی تصمیم گرفت همان هواپیما را دوباره از ساری به مقصد رامسر به پرواز درآورد و مسافران پس از چند ساعت تأخیر به مقصد اصلی خود رسیدند.