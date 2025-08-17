سومین گردهمایی اتحادیه عکاسان اربعینی در حرم امام حسین(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست بین‌المللی «اتحادیه عکاسان اربعین» با هدف تقویت ظرفیت‌های هنری و ارائه و بررسی آثار فاخر عکاسی آئین بزرگ پیاده روی اربعین حسینی (ره)،با حضور مسئولین رسانه‌ای حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل العباس (ع)، جمعی از اساتید پیشکسوت عکاسی ایران و عراق، هنرمندان عکاس کشورهای ایران، عراق، بحرین، عربستان، لبنان، هند، پاکستان و… با بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک، تبادل تجربه‌ها، گسترش شبکه عکاسان اربعین و برگزاری نمایشگاه از آثار منتخب عکاسان در منطقه در سالن همایش‌های خاتم الانبیا (ص) حرم مطهر حضرت سیدالشهداء برگزار شد.

رئیس انجمن عکاسان عراق: عکاسان در خط مقدم روایت اربعین قرار دارند

هادی النجار هادی النجار، رئیس اتحادیه عکاسان عراق رئیس انجمن عکاسان عراق د: این مراسم گفت: در ایام اربعین حسینی، عکاسان در مسیرهای مختلف حضور یافتند و با ثبت لحظه‌های ناب و بی‌بدیل، توانستند بخش‌هایی از عظمت این رویداد جهانی را روایت کنند.

وی با اشاره به تعامل و همکاری خوب عکاسان دو کشور ایران و عراق افزود: در جریان برگزاری مراسم اربعین، شاهد همدلی و همکاری بسیار خوبی میان عکاسان ایرانی و عراقی و همچنین تعامل سازنده با عتبه حسینی بودیم که ثمره آن، ثبت تصاویری ماندگار از حضور عاشقانه زائران شد.

النجار، اهمیت عکس را در انتقال پیام اربعین کلیدی توصیف کرد و گفت: هیچ رسانه‌ای به اندازه تصویر نمی‌تواند عمق معنویت و شور این مراسم عظیم را به مخاطبان جهانی منتقل کند، از همین رو عکاسان را می‌توان در خط مقدم روایت اربعین دانست.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از برگزاری رویدادهای متعدد عکس اربعینی در ایران بیان کرد: هر ساله همزمان با اربعین حسینی، مسابقات و جشنواره‌های متعددی در حوزه عکاسی در ایران برگزار می‌شود که عکاسان عراقی و دیگر کشورها نیز امکان حضور در آن را دارند و این بستر مناسبی برای تبادل تجربه و معرفی آثار فاخر است.

رئیس انجمن عکاسان عراق بر لزوم حمایت از عکاسان در ایام اربعین حسینی تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا عکاسان با کمترین دشواری بتوانند به وظیفه و رسالت خود عمل کنند و در انتقال جلوه‌های معنوی این اجتماع عظیم به نسل‌های آینده موفق باشند.

النجار در پایان خاطرنشان کرد: مبادله تجربیات و همفکری میان عکاسان کشورهای اسلامی در راستای پوشش حداکثری مراسم اربعین امری اجتناب‌ناپذیر است و این تعاملات می‌تواند به ارتقای سطح کیفی روایت تصویری از این آئین بزرگ کمک شایانی کند.

«اتحادیه عکاسان اربعین» ثبت می‌شود

کمال‌الدین شاهرخ، پیشکسوت عکاسی آئینی ایران در سومین نشست بین‌المللی «اتحادیه عکاسان اربعین» با بیان اینکه حضور عکاسان مسلمان در ثبت این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در دیپلماسی فرهنگی جهان اسلام باشد، اظهار کرد: امیدواریم با همت عکاسان کشورهای اسلامی شاهد تحولات مهمی در عرصه روایت تصویری اربعین باشیم.

وی با اشاره به اهداف نشست‌های تخصصی عکاسان اربعین افزود: این نشست‌ها با محوریت گردآوری آثار عکاسان و مستندسازان، ایجاد پل ارتباطی میان هنرمندان مسلمان و غیرمسلمان، مقابله با تحریف رسانه‌های معاند در بازنمایی اربعین و همچنین تولید و نشر محتوای چندرسانه‌ای شکل گرفته است.

شاهرخ ادامه داد: طی یک‌سال اخیر اقدامات ارزشمندی در راستای تحقق این اهداف صورت گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به تدوین و انتشار کتاب عکس اربعین اشاره کرد؛ کتابی که امروز از آن رونمایی شد و شامل آثار ۱۰۰ هنرمند از کشورهای مختلف است و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد حضور گسترده‌تر عکاسان در این عرصه باشیم.

این پیشکسوت عکاسی آئینی با تشریح برنامه‌های آینده گفت: برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی، نمایشگاه‌ها و نشست‌های تخصصی، راه‌اندازی پایگاه اینترنتی ویژه نمایش آثار اربعینی و نیز صدور کارت بین‌المللی برای عکاسان فعال اربعین از جمله طرح‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ثبات و استمرار این جریان هنری اظهار کرد: برای نهادینه‌سازی فعالیت‌ها در نظر داریم «اتحادیه عکاسان اربعین» را ثبت کنیم که تحقق این امر نیازمند همراهی همه فعالان و دست‌اندرکاران است.

شاهرخ با قدردانی از پشتیبانی کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین و انجمن عکاسان عراق و نیز اعتاب مقدس گفت: همراهی این نهادها در سال‌های اخیر نقش مؤثری در تقویت فعالیت‌ها داشته و امیدواریم این هم‌افزایی بیش از پیش استمرار یابد تا دل‌ها در این مسیر نورانی به هم نزدیک‌تر شود.

باید در هر خانه شیعیان تصویری از کربلا باشد

حسین حاجیلری، عکاس و مستندساز ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز در سومین نشست بین‌المللی «اتحادیه عکاسان اربعین» گفت: از سال ۲۰۰۳ و همزمان با سقوط رژیم بعث در کربلا حضور داشتم و انفجارهای بین‌الحرمین را با چشمان خود دیدم و این خاطره برای همیشه در ذهنم ماندگار شد و انگیزه‌ای شد تا مسیر عکاسی آئینی را در پیش بگیرم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۴ سال است در ایام اربعین حضوری مستمر دارد، افزود: یک دهه است که به‌صورت ثابت در کربلا مستقر هستم و تلاش می‌کنم زیبایی‌های این شهر و جلوه‌های بی‌بدیل حضور زائران حسینی را به تصویر بکشم.

حاجیلری عکاسی از کربلا را فراتر از یک حرفه و نوعی رسالت دانست و گفت: باور دارم که هر خانه شیعی باید مزین به تصویری از کربلا باشد. چنین تصاویری نه تنها حس معنویت را تقویت می‌کند بلکه ارتباطی روزانه میان خانواده‌ها و ذرات مقدس این شهر برقرار می‌سازد.

وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی خود اشاره کرد و بیان داشت: نمایشگاه عکس «حب‌الحسین یجمعنا» را در کشورهای مختلف برپا کرده‌ام که نقش مهمی در معرفی رویداد اربعین به ملت‌های دیگر داشته است و اربعین ظرفیت جهانی دارد و باید با زبان هنر آن را به مردم جهان شناساند.

این عکاس و مستندساز با اشاره به پیشینه خانوادگی خود در خدمت به دستگاه امام حسین (ع) گفت: اجداد من منبردار امام حسین (ع) بودند و پدرم بیش از ۷۰ سال در این مسیر خدمت کرد و در واپسین سالهای عمرش از من خواست این مسیر را ادامه دهم، اما به دلیل فاصله مکانی میان محل زندگی من در تهران و زادگاهم گرگان، از او خواستم این وظیفه را به برادر دیگرم بسپارد و به پدر قول دادم در عرصه دیگری راه او را ادامه دهم.

وی افزود: چون تمام دوران تحصیلم در رشته عکاسی سپری شد، تصمیم گرفتم از این مسیر خدمت کنم و با پشتکار، فعالیت خود را به‌ویژه در حوزه اربعین متمرکز ساختم و باور دارم که باید امام حسین (ع) را به همه دنیا معرفی کنیم و نباید فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مربوط به اربعین صرفاً به ایران و عراق محدود بماند.

حاجیلری در پایان تأکید کرد: رسالت هنرمندان و عکاسان آن است که با ثبت و انتشار تصاویر ناب از کربلا، روایت حقیقی اربعین را به جهانیان نشان دهند و در برابر روایت‌های تحریف‌شده رسانه‌های معاند بایستند.

در پایان این مراسم عکاسان فعال اربعینی از کشورهای مختلف با اهدا لوح سپاس و تبرکی حرم مطهر سیدالشهدا علیه السلام مورد تجلیل قرار گرفتند.