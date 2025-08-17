  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

بازسازی صحنه جرم از طلافروشی در گرگان

گرگان- بازسازی صحنه جرم از طلافروشی در گرگان با حضور فرمانده انتظامی گلستان انجام شد.

