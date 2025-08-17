اعزام و بازگشت ۱۸۹ هزار زائر اصفهانی اربعین با ناوگان عمومی

محمدعلی صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز طرح اربعین در چهارم مردادماه تا امروز، بیش از ۹۷ هزار زائر استان اصفهان با استفاده از حدود سه هزار و ۹۱۲ سرویس به مرزهای هدف اعزام شدند.

وی افزود: همچنین آمار بازگشت زائران اصفهانی از مرزهای هدف تا ساعت پنج بعدازظهر امروز بیش از ۹۲ هزار نفر از طریق حدود دو هزار و ۹۰۰ سرویس بوده است.

معاون حمل‌ونقل جاده‌ای اداره کل راهداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: ناوگان عمومی استان با برنامه‌ریزی دقیق در حال ارائه خدمات به زائران اربعین است و روند جابجایی آنان به صورت روان و منظم ادامه دارد.