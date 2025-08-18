مشترکان پرمصرف برق محدود می شوند؛ شرایط خاص قبوض نجومی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که قبض ۸۶ میلیون تومانی در برخی از رسانه‌ها منتشر شد، اما ماجرا از چه قرار بوده عبدالامیر یاقوتی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در رابطه با این موضوع با اشاره به اینکه کمتر از ۵ ده هزارم درصد قبوضی که در بخش خانگی صادر می‌شود می‌تواند رقم‌های بالایی داشته باشند به خبرنگار مهر گفت: برخی از اشتراک‌ها ویژگی خاصی دارند به که بعضاً آن اشتراک ها ویژگی‌های خاصی دارد به عنوان مثال در استان‌هایی نظیر آذربایجان شرقی، غربی و کردستان در غرب کشور و قبوض اشتراکی وجود دارد یعنی در واقع یک روستا بازفروشی برق است و نهایتاً قبضی که صادر می‌شود با ارقام بسیار بالا و تعداد کثیری از مشترکان است

وی ادامه داد: در رابطه با استثنائات این موضوع می‌توان گفت این قبوض، قبوضی هستند که دارای بدهی‌های قبلی بوده، جمع‌آوری شده‌اند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. حتی ممکن است در حال حاضر مصارف ماهانه چشمگیری نداشته باشند.

یاقوتی با اشاره به اینکه برخی از قبض‌های صادره هم می‌توانند مربوط به یک بخش نیست، اضافه کرد: برخی قبوض وجود دارند که رمز ارز در آنها بوده و محاسبه شده و مبلغ در قبض درج شده است به همین دلیل مصرف، مصرف بخش خانگی صرف نیست. البته تعداد بسیار اندکی از مشترکان، مشترکینی هستند که عنوان خانگی را دارند اما در کنار مصارف خانگی مصارف جانبی نیز دارند

وی ادامه داد: تعرفه خانگی ما در پلکان‌های بالا با اختلاف فاحشی با سایر تعرفه‌ها بیشتر است کما اینکه نسبت به تفکیک آنها اطلاع رسانی می‌شود و اگر اتفاق نیفتد شامل هزینه‌های هنگفتی می‌شود.

یاقوتی در رابطه با اقدامات انجام شده برای این دست از مشترکان، خاطر نشان کرد: با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی که وجود دارد و مسئولیتی که بر عهده مردم برای بهینه مصرف کردن انرژی دارند

به گفته این مقام مسئول باید بپذیریم بیش از ۷۵ درصد از مشترکان در چارچوب تعرفه‌ها استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ از مشترکان در پلکان اول و دوم قرار دارند، ۸ درصد مصرفی تا ۲.۵ برابر الگو و تنها دو درصد مصارف خیلی بالایی دارند سعی می‌کنیم در واقع در مرحله اول با اطلاع رسانی در و استفاده از روش‌های فرهنگی و مشخص می‌توانند کمتر استفاده کنند

وی ادامه داد: روش دوم بر مبنای تعرفه است قبض اگر در دوره قبل مصرف متوسط ماهانه ۱۷ هزار باشد به ازای هر کیلووات ساعت قریب ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کند و مشترکی که تا الگو یعنی ۳۰۰ کیلووات ساعت استفاده می‌کند نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند به عبارتی ۴۵ برابر نرخ یک کیلووات ساعت اگر در پله اول استفاده با این مشترکی که استفاده کرده متفاوت است یعنی به ازای همان انرژی اما ۴۵ برابر بیشتر پرداخت می‌شود.

یاقوتی اضافه کرد: تعرفه‌های پلکانی دومین عامل بازدارنده در بخش خانگی است که تاکنون بازدارندگی ایجاد کرده است و مردم در رابطه با تعرفه‌های برق از ما سوال دارند علت بالا بودن مبلغ چیست نشان دهنده این است که ابزار تعرفه کار خود را انجام می‌دهد.

این مقام مسئول با اشاره به توسعه کنتورهای هوشمند خاطر نشان کرد: توسعه کنتورهای هوشمند از سال‌های گذشته در دستور کار قرار داشت و تعداد بالایی از مشترکان پرمصرف از کنتور هوشمند استفاده می‌کنند، ویژگی کنتورهای هوشمند به صورت لحظه‌ای قابل رصد بوده و قابل مدیریت بوده و امکان محدودسازی مشترکان وجود دارد.

وی در این زمینه توضیح داد: در کنار کنتورهای نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف در صورت نیاز اعمال محدودیت صورت بگیرد که این هم بر اساس الگوریتم خاصی و پس از ۳ بار اخطار اتفاق می‌افتاد نه آنکه برای یک شبانه روز قطعی برق داشته باشد

یاقوتی در خاتمه اضافه کرد: آنچه مشخص است قبض منتشر شده در فضای مجازی تنها به مصرف خانگی مربوط نمی‌شود و مصارف جانبی دارد که احتمال می‌رود پیش از این هم برای تفکیک مصارف اخطارهای لازم را دریافت کرده باشد و به دلیل عدم تفکیک بالاترین نرخ محاسبه شده است.