  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

سمنان در رتبه سوم طرد اتباع غیرمجاز؛ ۱۰هزار تبعه خارجی بازگردانده شدند

سمنان در رتبه سوم طرد اتباع غیرمجاز؛ ۱۰هزار تبعه خارجی بازگردانده شدند

سمنان- مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان سمنان این استان را در جایگاه سوم کشوری بعد تهران و قم برای طرد اتباع غیر مجاز معرفی کرد و گفت: ۱۰ هزار و ۵۲۸ تبعه خارجی به وطنشان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کلیچ غروب یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه این استان بعد از تهران و قم در جایگاه سوم طرد اتباع غیر مجاز قرار دارد، ابراز داشت: اتباع غیر مجاز خارجی طبق تشریفات قانونی به کشور مبدا خود عودت می‌شوند.

وی افزود: همه ضوابط قانونی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای فرآیند طرد اتباع غیرمجاز رعایت می‌شود.

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استان سمنان این استان با بیان اینکه سهمیه استان اخراج هشت هزار تبعه خارجی بود، ابراز داشت: تاکنون تعداد ۱۰ هزار و ۵۸۲ نفر از استان سمنان طرد شدند.

کلیچ با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر برای سامان دهی دارندگان کارت و برگه‌های سرشماری مراجعه داشتند، تصریح کرد: اتباع دارای کارت اقامت سامان دهی می‌شوند.

وی با بیان اینکه اتباع خارجی دارای کارت اقامت ایران دارند، افزود: برای افراد دارای برگه سرشماری باید راستی آزمایی انجام شود.

کد خبر 6563109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها