به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ضمن تسلیت ایام ماه صفر، از حضور مردم متدین در آئین‌های اربعین و دست‌اندرکاران قدردانی کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر جایگاه تاریخی استان در مبارزه با استعمار و استکبار، استان بوشهر را پایتخت مقاومت و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران نام برد و ادامه داد: نام و حماسه شهید رئیس‌علی دلواری و رشادت‌های غیور مردان تنگستان و سایر شهرستان‌های استان باید در هفتهٔ رشادت و استکبارستیزی به‌صورت درخور و در گستره ملی نمایش داده شود.

وی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری باشکوه مراسم خبر داد و گفت: در این چند ساله تجارب خوبی در برپایی این مراسم و اجلاسیه‌ها کسب شده و امیدواریم امسال نیز با حضور مهمانان ملی به‌خوبی برگزار شود.

زارع به نقش زنان لرده در مقابله با استعمار اشاره کرد و خواستار پژوهش بیشتر در مورد زوایای کمتر شناخته‌شده نقش آنان شد.

وی از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی خواست تا در این زمینه کار کنند و افزود: بزرگداشت‌های سال جاری و سال آینده باید به‌صورت شایسته اجرا شوند.

استاندار بوشهر به اولویت تقویت همبستگی اجتماعی و وفاق ملی پرداخت و از تأکیدات رئیس‌جمهور و منویات رهبر معظم انقلاب دربارهٔ حفظ اتحاد مردم و انسجام اجتماعی یاد کرد و ابراز داشت: رسانه‌ها، صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگی باید در تقویت سرمایهٔ اجتماعی و وفاق ملی موجود نقش‌آفرین باشند.

زارع سپس به مسئله آب و مدیریت مصرف پرداخت و توضیح داد: استان بوشهر به‌شکل قابل توجهی برای تأمین آب شرب و کشاورزی به منابع خارج از استان وابسته است.

وی آمار مصرف آب شرب استان را بالغ بر ۴۲۰ هزار متر مکعب و مجموع تولید کنونی را حدود ۳۸۰ هزار متر مکعب اعلام کرد و گفت: این کمبود ۴۰ هزار مترمکعبی در برخی شهرستان‌ها مانند دشتستان و جم بیشتر نمایان می‌شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بخش عمده مصرف آب در استان مربوط به بخش کشاورزی است تاکید کرد: تغییر الگوی کشت و بازنگری در مدیریت آب کشاورزی ضروری است.

زارع همچنین به هدر رفت بالای شبکه‌های آب آشامیدنی اشاره کرد و افزود: در بعضی مناطق هدر رفت تا حدود ۴۰ درصد می‌رسد که در این راستا طرح نوسازی شبکه آبرسانی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هم‌اکنون اعتبارات قابل توجهی برای اصلاح خطوط انتقال و شبکه‌های آب در شهرستان‌های بزرگ، از جمله بوشهر و دشتستان، در نظر گرفته شده است، اما اصلاح کامل شبکه‌ها نیازمند اعتبارات بسیار زیاد و اجرای آنها تا حدودی زمان‌بر است.

استاندار در ادامه، نقش مساجد و مدیریت محله‌محور را در تشویق مردم به مشارکت و مدیریت مصرف برجسته دانست و از حمایت و رویکرد آقای دکتر پزشکیان نسبت به مدیریت مردمی و محوریت مسجد در فعالیت‌های فرهنگی تمجید کرد.