  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

تأمین اعتبارات اصلاح خطوط انتقال و شبکه‌های آب در استان بوشهر

تأمین اعتبارات اصلاح خطوط انتقال و شبکه‌های آب در استان بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: اعتبارات قابل توجهی برای اصلاح خطوط انتقال و شبکه‌های آب در شهرستان‌های بزرگ، از جمله بوشهر و دشتستان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ضمن تسلیت ایام ماه صفر، از حضور مردم متدین در آئین‌های اربعین و دست‌اندرکاران قدردانی کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر جایگاه تاریخی استان در مبارزه با استعمار و استکبار، استان بوشهر را پایتخت مقاومت و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران نام برد و ادامه داد: نام و حماسه شهید رئیس‌علی دلواری و رشادت‌های غیور مردان تنگستان و سایر شهرستان‌های استان باید در هفتهٔ رشادت و استکبارستیزی به‌صورت درخور و در گستره ملی نمایش داده شود.

وی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری باشکوه مراسم خبر داد و گفت: در این چند ساله تجارب خوبی در برپایی این مراسم و اجلاسیه‌ها کسب شده و امیدواریم امسال نیز با حضور مهمانان ملی به‌خوبی برگزار شود.

زارع به نقش زنان لرده در مقابله با استعمار اشاره کرد و خواستار پژوهش بیشتر در مورد زوایای کمتر شناخته‌شده نقش آنان شد.

وی از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی خواست تا در این زمینه کار کنند و افزود: بزرگداشت‌های سال جاری و سال آینده باید به‌صورت شایسته اجرا شوند.

استاندار بوشهر به اولویت تقویت همبستگی اجتماعی و وفاق ملی پرداخت و از تأکیدات رئیس‌جمهور و منویات رهبر معظم انقلاب دربارهٔ حفظ اتحاد مردم و انسجام اجتماعی یاد کرد و ابراز داشت: رسانه‌ها، صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگی باید در تقویت سرمایهٔ اجتماعی و وفاق ملی موجود نقش‌آفرین باشند.

زارع سپس به مسئله آب و مدیریت مصرف پرداخت و توضیح داد: استان بوشهر به‌شکل قابل توجهی برای تأمین آب شرب و کشاورزی به منابع خارج از استان وابسته است.

وی آمار مصرف آب شرب استان را بالغ بر ۴۲۰ هزار متر مکعب و مجموع تولید کنونی را حدود ۳۸۰ هزار متر مکعب اعلام کرد و گفت: این کمبود ۴۰ هزار مترمکعبی در برخی شهرستان‌ها مانند دشتستان و جم بیشتر نمایان می‌شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بخش عمده مصرف آب در استان مربوط به بخش کشاورزی است تاکید کرد: تغییر الگوی کشت و بازنگری در مدیریت آب کشاورزی ضروری است.

زارع همچنین به هدر رفت بالای شبکه‌های آب آشامیدنی اشاره کرد و افزود: در بعضی مناطق هدر رفت تا حدود ۴۰ درصد می‌رسد که در این راستا طرح نوسازی شبکه آبرسانی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هم‌اکنون اعتبارات قابل توجهی برای اصلاح خطوط انتقال و شبکه‌های آب در شهرستان‌های بزرگ، از جمله بوشهر و دشتستان، در نظر گرفته شده است، اما اصلاح کامل شبکه‌ها نیازمند اعتبارات بسیار زیاد و اجرای آنها تا حدودی زمان‌بر است.

استاندار در ادامه، نقش مساجد و مدیریت محله‌محور را در تشویق مردم به مشارکت و مدیریت مصرف برجسته دانست و از حمایت و رویکرد آقای دکتر پزشکیان نسبت به مدیریت مردمی و محوریت مسجد در فعالیت‌های فرهنگی تمجید کرد.

کد خبر 6563146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها