سرهنگ حسین مافی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آتشسوزی گسترده در ری، اظهار داشت: بعد از دریافت گزارش حادثه از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، نیروهای انتظامی ظرف کمتر از پنج دقیقه در محل حاضر شدند.
وی افزود: با توجه به وسعت آتشسوزی، نیروهای کمکی از مقرهای همجوار نیز به محل اعزام شدند و اقدامات انتظامی و ترافیکی از همان دقایق ابتدایی به صورت کامل انجام گرفت.
مافی تصریح کرد: همکاران آتشنشانی از ابتدا در محل حضور داشتند و نیروهای کمکی از شهرستانهای همجوار نیز در مهار آتش مشارکت کردند که هماکنون این آتشسوزی در حال اطفا است و مشکل خاصی گزارش نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات و بررسیهای کارشناسی برای تعیین دلیل این آتشسوزی ادامه دارد.
