مسئولان به دیدار آزاده روحانی در شهرستان کنگان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، حجتالاسلام محمد مهدویمنش مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کنگان به همراه جمعی از مدیران این دفتر با حجتالاسلام رضا میرزایی، روحانی آزاده هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلام میرزایی در این دیدار، با مرور خاطرات دوران اسارت خود در اردوگاههای رژیم بعث عراق، روزهای اسارت را با وجود تمام سختیها «بهترین روزهای زندگی و ساعات عمر یک رزمنده» دانست.
وی همچنین به بیان خاطراتی از مرحوم حجتالاسلام سید علیاکبر ابوترابیفرد، سید آزادگان، و نیز ماجراهایی از زمان آزادی و بازگشت خود به کشور اشاره کرد. او در بخش دیگری از سخنانش به حادثه مسمومیت توسط منافقین پس از ورود به ایران پرداخت.
این دیدار با حضور حجتالاسلام سلیمانی، سخنران مراسم عزاداری دهه آخر صفر حسینیه عاشقان ثارالله کنگان برگزار شد و طی آن از رشادتها و مجاهدتهای حجتالاسلام میرزایی در دوران دفاع مقدس تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است حجتالاسلام رضا میرزایی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۶۷ در جزیره مجنون به اسارت نیروهای بعث عراق درآمد و پس از دو سال، در چهارم شهریورماه ۱۳۶۹ همراه با سایر آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بازگشت.
نظر شما