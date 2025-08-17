  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

لزوم تکریم آزادگان در ادارات گناوه

لزوم تکریم آزادگان در ادارات گناوه

گناوه- فرماندار گناوه با بیان اینکه آزادگان سرافراز نماد صبر و استقامت و مردانگی هستند گفت: باید به موضوع تکریم و احترام این عزیزان در جامعه توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری یکشنبه شب در دیدار با آزادگان سرافراز این شهرستان در دفتر امام جمعه اظهار داشت: مدیران ادارات و نهادها باید از وجود مغتنم آزادگان استفاده و الگوگیری کنند.

فرماندار گناوه بیان کرد: آزادگان اسطوره‌های صبر و مقاومت و نماد ایستادگی در برابر ظلم و استکبار هستند و درس‌هایی که آنان در دوران اسارت از پایداری و ایمان آموختند، گنجینه‌ای ارزشمند است که باید برای نسل‌های آینده حفظ و ترویج شود.

وی از آزادگان این شهرستان خواست در دستگاه‌های اجرایی حضور یابند و سختی‌های دوران اسارت در زندان‌های مخوف رژیم بعثی را برای مدیران روایت کنند.

فرماندار گناوه افزود: بیان مرور خاطرات دوران اسارت آزادگان به مسئولان بسیار مهم و بر روی آنها اثرات مثبتی برجای خواهد گذاشت.

تکریم آزادگان در ادارات مورد توجه جدی قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه در جلسات شورای اداری بارها تاکید کرده‌ام که تکریم ارباب رجوع بخصوص آزادگان و ایثارگران سرلوحه کاری قرار گیرد، خطاب به آزادگان، گفت: در صورتی که در ادارات توسط مدیر یا زیرمجموعه آن با بی احترامی مواجه شدید اطلاع دهید تا نسبت به راهنمایی و ارشاد آنها اقدام شود.

اسفندیاری افزود: امروز آرامش، آسایش و عزت ایران اسلامی مدیون فداکاری و ایستادگی مردانی است که با صبر و مقاومت در سال‌های دشوار اسارت، نام ملت ایران را در دنیا سربلند و استوار کردند.

تکریم آزادگان در ادارات مورد توجه جدی قرار گیرد

فرماندار گناوه با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان، گفت: ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ روزی مبارک و مهم در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در برابر عظمت آزادگان تعظیم می‌کنم.

تکریم آزادگان در ادارات مورد توجه جدی قرار گیرد

کد خبر 6563287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها