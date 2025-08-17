لزوم تکریم آزادگان در ادارات گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری یکشنبه شب در دیدار با آزادگان سرافراز این شهرستان در دفتر امام جمعه اظهار داشت: مدیران ادارات و نهادها باید از وجود مغتنم آزادگان استفاده و الگوگیری کنند.

فرماندار گناوه بیان کرد: آزادگان اسطوره‌های صبر و مقاومت و نماد ایستادگی در برابر ظلم و استکبار هستند و درس‌هایی که آنان در دوران اسارت از پایداری و ایمان آموختند، گنجینه‌ای ارزشمند است که باید برای نسل‌های آینده حفظ و ترویج شود.

وی از آزادگان این شهرستان خواست در دستگاه‌های اجرایی حضور یابند و سختی‌های دوران اسارت در زندان‌های مخوف رژیم بعثی را برای مدیران روایت کنند.

فرماندار گناوه افزود: بیان مرور خاطرات دوران اسارت آزادگان به مسئولان بسیار مهم و بر روی آنها اثرات مثبتی برجای خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه در جلسات شورای اداری بارها تاکید کرده‌ام که تکریم ارباب رجوع بخصوص آزادگان و ایثارگران سرلوحه کاری قرار گیرد، خطاب به آزادگان، گفت: در صورتی که در ادارات توسط مدیر یا زیرمجموعه آن با بی احترامی مواجه شدید اطلاع دهید تا نسبت به راهنمایی و ارشاد آنها اقدام شود.

اسفندیاری افزود: امروز آرامش، آسایش و عزت ایران اسلامی مدیون فداکاری و ایستادگی مردانی است که با صبر و مقاومت در سال‌های دشوار اسارت، نام ملت ایران را در دنیا سربلند و استوار کردند.

فرماندار گناوه با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان، گفت: ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ روزی مبارک و مهم در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در برابر عظمت آزادگان تعظیم می‌کنم.