۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۱۵

حضور ۳۸۸ هزار نفر از مردم سرزمین آفتاب در مسیر عاشقی

اراک- همزمان با اربعین حسینی، بیش از ۳۸۰ هزار نفر در آیین معنوی پیاده روی جاماندگان شهرهای استان مرکزی مشارکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اربعین حسینی ۳۸۰ هزار نفر از عاشقان سیدالشهدا (ع) در شهرهای استان مرکزی در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی مشارکت کردند که با توجه به بررسی گزارشات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رُشد ۱۷ درصدی شرکت کنندگان در این اقدام عظیم فرهنگی پیاده روی بودیم.

آئین معنوی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در سرزمین آفتاب در ۶۸ نقطه این استان (۲۶ شهر و ۴۲ روستا) برگزار شد.

از این تعداد عاشقان اباعبدالله الحسین علیه السلام، ۲۸۰ هزار نفر اراکی با برپایی ۱۲۰ موکب در مسیر ۱۲ کیلومتری میدان فراهان تا امامزاده محمد عابد (ع) این مسیر عاشقی را پیمودند.

میزان مشارکت مردم اراک نیز نسبت به اربعین سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشت که نشان از عشق و ارادت مردم به ساحت مقدس امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) است.

