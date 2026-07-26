استقرار ۱۰ موکب فعال شهرستان شازند در مسیر اربعین

حجتاله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از گسترش خدمات مواکب شهرستان شازند در مسیر اربعین خبر داد و گفت: این شهرستان در مسیر پیادهروی زائران، با پشتکاری مثالزدنی، حضور فعالی دارد.
فرماندار شازند گفت: در حال حاضر، ۱۰ موکب فعال تحت پوشش این شهرستان در حال خدمترسانی به زائران هستند.
نصیری افزود: از این تعداد، ۶ موکب در داخل خاک شهرستان میزبان زائران هستند و چهار موکب دیگر نیز با حضور در شهرهای مقدس نجف و کربلا، در خط مقدم خدمت به زائران امام حسین (ع) قرار گرفتهاند.
وی تاکید کرد: به طور حتم ستاد اربعین نیازهای موکبداران را با دقت شناسایی کرده و مساعدتهای لازم را برای تسهیل فعالیتهای آنان فراهم میکند.
فرماندار شازند بیان کرد: هدف ما این است که زائران در طول مسیر، هیچگونه کمبودی احساس نکنند و این خدمت، تکلیفی است که بر عهده تمامی مسئولان و اهالی این دیار قرار دارد.
وی تاکید کرد: ستاد اربعین شازند، با نظارت مستمر، تمامی ابعاد خدماتی و لجستیکی را برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران مورد بررسی و پیگیری قرار میدهد تا این سفر معنوی در کمال آرامش و با بهترین کیفیت برگزار شود.
نظر شما