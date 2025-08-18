به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا استقامتی، روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، در نشست خبری رونمایی از داروی کنترل چاقی که تولید داخل است، گفت: چاقی یک بیماری مزمن است و هرگز نباید به داروهایی که برای کنترل چاقی استفاده می‌شود، به عنوان داروی زیبایی نگاه کرد.

وی با اشاره به تهدیدات چاقی، افزود: چاقی می‌تواند منجر به دیابت، انواع سرطان‌ها و…، شود.

استقامتی، با عنوان این مطلب که استفاده از دارو باید متناسب با تغذیه مناسب باشد، گفت: تجویز داروهای چاقی در مراکز زیبایی، ممنوع است.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم، افزود: صلاحیت پزشک است که اثربخشی دارو را مورد توجه قرار دهد، زیرا، بدترین تبلیغ برای دارو، شروع با دوز بالا است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: چاقی، منابع زیادی را به اقتصاد سلامت تحمیل می‌کند و لازم است، برنامه‌های مناسبی برای کنترل چاقی داشته باشیم.

رئیس بخش غدد بیمارستان امام خمینی (ره)، با اشاره به داروی تیرزپاتاید برای کنترل چاقی، گفت: این دارو، مؤثرترین دارو برای کنترل چاقی است.

استقامتی افزود: این دارو، عارضه سرطان زایی ندارد، اما باید تحت نظر پزشک تجویز شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: این دارو، در ابتدا برای درمان دیابت نوع ۲ و بعد برای چاقی، تأییدیه گرفته است.

استقامتی گفت: این دارو باید با دوز کم شروع شود و به تدریج دوز دارو بیشتر شود. نکته مهم‌تر، این است که این دارو برای کوتاه مدت نباید تجویز و استفاده شود.

وی اظهار داشت: درمان طبی باید از مسیر خودش پیش برود و از اثرات جانبی داروها، اطلاعات کافی داشته باشیم.

استقامتی، بر ضرورت حمایت بیمه‌ها از داروهایی که هزینه اثربخشی بالایی دارند، تأکید کرد و افزود: چاقی نیاز به درمان طولانی مدت دارد.

وی ادامه داد: درمان‌های جراحی چاقی از ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌تواند کاهش وزن به دنبال داشته باشد.

استقامتی افزود: نمایه توده بدنی بالای ۳۰ داشته باشد، می‌تواند از داروی کنترل چاقی استفاده کند. افرادی که احساس چاقی دارند، نمی‌توانند خودسرانه از دارو استفاده کنند.

در ادامه، ساغر براتی متخصص داروسازی بالینی گفت: داروی تیرزپاتاید از اثربخشی بهتری در کنترل چاقی و کاهش وزن برخوردار است.

وی افزود: مصرف این دارو باید همراه با رژیم غذایی و ورزش باشد.

براتی تاکید کرد: این دارو باید با دوز پایین شروع شود و عارضه قابل توجهی ندارد.

وی افزود: هر روش کاهش وزن، هم از توده چربی و هم توده عضلانی کم می‌کند. اما، مصرف این دارو، بیشتر توده چربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.