انجام ۱۳۴ هزار آزمون کلر سنجی آب در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی از انجام بیش از ۱۳۴ هزار آزمون کلرسنجی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: طی همین مدت بیش از ۳۷۰۰ مورد آزمون میکروبی و ۵۲ مورد تست کلستریدیوم و ۶۴۰ آزمون فاضلاب در آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاههای شهرهای دهدشت و دوگنبدان انجام شد.
وی افزود: کسب دو گواهینامه ایمنی آب به عنوان نمادی از تعهد آبفا به سلامت و کیفیت آب در شهر دهدشت و روستای تنگاری، نشان از تلاش مستمر آبفا در ارائه خدمات بهینه به مردم استان دارد.
مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: حفظ سلامت آب آشامیدنی و ارتقای سطح ایمنی منابع آبی، در اولویت برنامههای این شرکت قرار دارد و با بهره گیری از روشهای نوین آزمایشگاهی، تلاش میشود کیفیت آب به طور مستمر پایش شود.
