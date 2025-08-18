  1. جامعه
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۰

معاون سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد؛

ضرورت آینده‌نگری برای حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض ایران

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در صورت بی‌توجهی به حفاظت از گونه‌های درخطر انقراض مانند یوزپلنگ آسیایی ممکن است این گونه‌های نادر نیز در آینده حذف شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مشکل اصلی برنامه‌های حمایت از گونه‌ها را فقدان آینده‌نگری برای تأمین منابع مالی پایدار دانست و اظهار داشت: در مورد برخی گونه‌ها مانند میش‌مرغ، گوزن زرد و خرس سیاه، طی یک سال اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و کمیته‌های تخصصی برای تصمیم‌گیری‌های فنی تشکیل شده‌اند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و نهادهای علمی در این روند افزود: این کمیته‌ها با بهره‌گیری از نظر اساتید دانشگاهی و متخصصان، راهکارهای علمی برای نجات گونه‌های در معرض خطر ارائه کرده و جلسات مدونی برای پیگیری اجرای این برنامه‌ها برگزار می‌کنند.

ظهرابی درباره برنامه‌های مربوط به گور ایرانی تصریح کرد: با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان نقشه تاریخی زیستگاه‌های این گونه تهیه و زیستگاه‌های مستعد جدید شناسایی شده‌اند. این طرح در مرحله ابلاغ به استان‌ها برای اجرای برنامه‌های کلان حفاظتی قرار دارد.

وی همچنین از تشکیل کمیته تخصصی برای گوزن زرد ایرانی خبر داد و گفت: با مشارکت یک مؤسسه غیردولتی متخصص در زمینه گوزن زرد و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، ساماندهی مراکز تکثیر این گونه و شناسایی زیستگاه‌های مستعد در حال پیگیری است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: نگاه کلان ما به آینده حیات وحش کشور، با اتکا به توان علمی دانشگاه‌ها و کارشناسان متخصص، می‌تواند راهگشای وضعیت بغرنج کنونی برخی گونه‌ها باشد. اگر امروز آینده‌نگری نکنیم، فردا ممکن است فرصت جبران از دست برود.‌

