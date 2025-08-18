  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۴

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر احمد اخوان؛ رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تقویم تحصیلی را اعلام کرد.بر اساس این تقویم آموزشی نیمسال اول ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود و کلاس‌ها ۲۴ دی‌ماه به پایان می‌رسد.

نیمسال

مدت آموزش

بازه زمانی آموزش

زمان حذف و اضافه

زمان حذف اضطراری

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۱۷ هفته

از شنبه ۲۹/۶/۱۴۰۴ تا چهارشنبه ۲۹/۱۰/۱۴۰۴

۲ هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی

از روز یکشنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ تا سه‌شنبه ۱۴/۱۱/۱۴۰۴

سعدانه طباطبایی نیا

