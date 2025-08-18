  1. استانها
  2. یزد
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۰

حضور ۱۷۰ هزار یزدی در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی

یزد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از شرکت ۱۷۰ هزار شهروند یزدی در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی اربعین خبر داد و اعلام کرد: این رویداد معنوی با حضور بیش از ۱۷۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان یزد برگزار شد.

وی افزود: راهپیمایی اربعین حسینی امسال در بیش از ۲۰ نقطه شهری و روستایی ۱۲ شهرستان استان یزد برگزار شد و مردم مؤمن و ولایتمدار با حضور پرشور خود بار دیگر وحدت و ارادت عمیق قلبی‌شان را به خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دادند.

نجیمی در خصوص برگزاری این مراسم در مرکز استان نیز گفت: در شهر یزد، راهپیمایی اربعین در چهار مسیر اصلی همراه با نوحه‌خوانی و عزاداری عاشورایی برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.

