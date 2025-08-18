حضور ۱۷۰ هزار یزدی در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی

علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی اربعین خبر داد و اعلام کرد: این رویداد معنوی با حضور بیش از ۱۷۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان یزد برگزار شد.

وی افزود: راهپیمایی اربعین حسینی امسال در بیش از ۲۰ نقطه شهری و روستایی ۱۲ شهرستان استان یزد برگزار شد و مردم مؤمن و ولایتمدار با حضور پرشور خود بار دیگر وحدت و ارادت عمیق قلبی‌شان را به خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دادند.

نجیمی در خصوص برگزاری این مراسم در مرکز استان نیز گفت: در شهر یزد، راهپیمایی اربعین در چهار مسیر اصلی همراه با نوحه‌خوانی و عزاداری عاشورایی برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.