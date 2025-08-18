نقش کلیدی مپنا در جهش فناوری صنعت برق و کاهش پیک مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو در حاشیه رونمایی از نخستین واحد توربین گازی پیشرفته کلاس اف ایرانی گفت: اگر مپنا نبود صنعت برق کشور به چه شکل بود این تکاملی که تولید توربین گاز اتفاق افتاده تبدیل محصولی از کلاس e به کلاس f است.

معاون وزیر نیرو گفت: مپنا نقش مهمی در تداوم خدمات رسانی برق در کشور داشته است تولید، تکنولوژی و دانش سه مؤلفه مهم است که در مپنا شاهد آن هستیم اکنون در تکنولوژی مپنا جایگاه مهمی در دنیا دارد مپنا روی سبد سوخت هم کار کرده است.

وی افزود: باتوجه به انواع واحدهای کشور فضای ایجاد شده که تکنولوژی تجدیدپذیر را توسعه دهیم مپنا به عنوان یک شرکت تخصصی در صنعت برق کشور نقش حساسی دارد. در کنار این موضوع به یک مدیریت توأمان تولید و مصرف نیاز است که این ناترازی را برطرف کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطر نشان کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی به ویژه صنعت برق اگر بخواهیم ناترازی موجود را از بخش تولید جبران کنیم امکان پذیر نیست زیرا اگر بخواهیم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار کنیم به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

حائری در خاتمه اضافه کرد: پیک مصرف در سال جاری کاهش یافت به طوری که امسال پیک مصرف به ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید درحالیکه سال گذشته پیک مصرف از ۸۰ هزار مگاوات عبور کرد.