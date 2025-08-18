۳۴ هزار عمل جراحی رایگان برای کودکان؛ روایت فعالیت‌ مؤسسه محکم

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح‌الدین دلشاد مدیرعامل مؤسسه محکم، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار حضور پیدا کرد و گفت: مؤسسه خیریه «محکم» با هدف توسعه عدالت درمانی و دسترسی بیماران نادر به خدمات فوق‌تخصصی، طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی شعب و بخش‌های ویژه در استان‌های مختلف کشور موفق شده است هزاران بیمار را بدون نیاز به مراجعه به تهران تحت درمان و عمل جراحی قرار دهد.

دلشاد گفت: این اقدام که با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها صورت گرفته، به بیماران کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان به پزشک متخصص، بیمارستان مجهز و خدمات جراحی پیشرفته دسترسی پیدا کنند. بر اساس اعلام مؤسسه محکم، تاکنون ۵۶ پزشک نماینده در مراکز مختلف معرفی شده‌اند که وظیفه هماهنگی بیماران و بستری آنان در بیمارستان‌های طرف قرارداد را بر عهده دارند.

وی افزود: از جمله بیمارستان‌های همکار این مؤسسه می‌توان به بیمارستان الزهرا اصفهان، بیمارستان امام حسین و بیمارستان‌های شیخ و اکبر در مشهد، بیمارستان‌های اهواز و همچنین مراکز درمانی در دیگر استان‌ها اشاره کرد. در این بیمارستان‌ها، عمل‌های جراحی پیچیده توسط اساتید فوق‌تخصص و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

دلشاد اذعان کرد: مؤسسه محکم نخستین بار در سال ۱۳۹۵ به دعوت سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت و با همکاری رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به سیستان‌وبلوچستان اعزام شد. در همان سال بخشی از بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب زاهدان برای جراحی کودکان و نوزادان تجهیز شد. طی هفت سال، با اعزام جراحان اطفال از تهران، صدها عمل جراحی در این مرکز انجام گرفت.

وی اظهار کرد: پس از سیستان‌وبلوچستان، استان‌های دیگر همچون هرمزگان (بیمارستان کودکان بندرعباس)، ایلام، خراسان جنوبی (بیمارستان بیرجند)، کردستان (بیمارستان کوثر سنندج) و خراسان شمالی (بیمارستان امام حسن بجنورد) به جمع استان‌های برخوردار از خدمات محکم پیوستند. این روند باعث شد بیماران نیازمند جراحی‌های پیچیده اطفال و نوزادان بدون مراجعه به پایتخت درمان شوند.

به گفته دلشاد تاکنون آمار جراحی‌ها بیش از ۴ هزار عمل جراحی است که اعم از در بندرعباس، نزدیک به ۲ هزار عمل جراحی در ایلام، حدود ۸۰۰ عمل در بیرجند، بیش از ۳۰۰ عمل در خراسان شمالی است، در مجموع، ۳۴ هزار عمل جراحی در سطح کشور توسط مؤسسه محکم انجام شده است. بسیاری از این عمل‌ها جزو جراحی‌های سنگین و پیچیده محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌ترین موارد، جراحی ۱۴ ساعته تغییر جنسیت در بندرعباس بود که طی آن بیماری با ناهنجاری شدید جنسی تحت عمل قرار گرفت و پس از جراحی موفقیت‌آمیز، توانست زندگی جدیدی آغاز کند. بر اساس اعلام مسئولان، تمامی هزینه‌های بستری و عمل‌های سنگین در این مؤسسه رایگان انجام می‌شود.

دلشاد اذعان کرد: چنین فعالیت گسترده‌ای در حوزه جراحی اطفال و بیماری‌های نادر در جهان کم‌سابقه است. در حالی‌که در ایالات متحده تنها موسساتی محدود برای درمان بیماری‌هایی چون لب شکری وجود دارد، مؤسسه محکم در ایران خدمات تخصصی خود را در ۳۰ تا ۴۰ حوزه ناهنجاری و بیماری پیچیده ارائه می‌دهد.

وی افزود: این مؤسسه اعلام کرده است که هدف اصلی آن، کاهش آلام خانواده‌ها، جلوگیری از مهاجرت بیماران به تهران و فراهم‌کردن امکان درمان در نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، عدالت درمانی را در مناطق محروم کشور تقویت کرده است.

دلشاد گفت: در هفته‌های اخیر نیز گروهی از پزشکان این مؤسسه به همراه دکتر عالمی به استان خراسان شمالی سفر کرده‌اند تا طی یک هفته در بیمارستان‌های این استان به جراحی بیماران بپردازند. چنین سفرهایی به‌طور مرتب در استان‌های مختلف انجام می‌شود و بیماران بدون نیاز به مراجعه به تهران یا مراکز درمانی پایتخت، درمان می‌شوند.

وی ادامه داد: مؤسسه محکم در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با همکاری بیمارستان‌های پرزایمان تهران و کرج و بر اساس داده‌های ثبت‌شده توانست آمار ناهنجاری‌های مادرزادی کشور را به‌صورت علمی استخراج کند. این پژوهش نشان داد که میزان بروز ناهنجاری‌ها در ایران حدود ۶.۲ درصد است؛ آماری که تقریباً با متوسط جهانی برابر است.

دلشاد اظهار داشت: با این حال، توزیع جغرافیایی بیماری‌ها در ایران یکسان نیست. برای نمونه: شکاف لب و کام (لب شکری) در شرق کشور شیوع بیشتری دارد.

وی گفت: در غرب کشور برخی ناهنجاری‌های دیگر نظیر مشکلات فسفاتاز بیشتر مشاهده می‌شود. در برخی مناطق مانند قفقاز و افغانستان نیز آمار شکاف لب و کام تا دو برابر متوسط جهانی است.

وی گفت: مهم‌ترین علل بروز این ناهنجاری‌ها شامل مواردی اعم از ازدواج‌های فامیلی یعنی ترکیب ژن‌های ضعیف موجب بروز ژن معیوب در جنین می‌شود، سوءتغذیه و مشکلات تغذیه‌ای در برخی مناطق محروم، عوامل محیطی همچون آلودگی هوا و آلاینده‌ها است.

وی اظهار داشت: به‌طور نمونه، در خراسان شمالی و برخی مناطق غرب کشور، آمار ناهنجاری‌های خاصی بالا گزارش شده است که با مسائل ژنتیکی و محیطی مرتبط دانسته می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: با حضور تیم‌های مؤسسه محکم، امروزه بیماران در همان سن استاندارد تهران تحت عمل قرار می‌گیرند. این دستاورد به معنای افزایش کیفیت زندگی کودکان، کاهش عوارض جسمی و روانی و همچنین ارتقای عدالت درمانی در مناطق محروم کشور است.

اباذر حاجری، عوض هیئت علمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران و مسئول امورخیرین مؤسسه خیریه محکم و دبیر کمیته پژوهش موسسه خیریه محکم در ادامه نشست با اشاره به فعالیت‌های موسسه گفت: حداقل ۲۰ سال است که در این دانشگاه حضور دارم و علاوه بر مدیریت گروه، در بخش خیریه نیز مسئولیت دارم. یکی از اقدامات مهم ما تشکیل کمیته پژوهش است که با حضور اساتید سه دانشگاه و نمایندگان وزارت بهداشت فعالیت می‌کند. این کمیته تاکنون پنج مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر کرده و ۳۴ هزار بیمار را درمان کرده است.

وی افزود: جلسات کمیته پژوهش هر هفته برگزار می‌شود و علاوه بر مرور پرونده‌های موجود، پروژه‌های جدید پژوهشی نیز تعریف می‌شود. به عنوان نمونه، یکی از طرح‌های اخیر مربوط به شیوه نوین جراحی برای بستن شکاف کام است. پرونده‌های بیماران نیز با چهار بخش اصلی شامل پذیرش، شرح حال، گزارش عمل جراحی و خلاصه پرونده ثبت می‌شود تا امکان استفاده علمی و پژوهشی از آن‌ها فراهم باشد.

حاجری گفت: مجموعه محکم در حال حاضر با ۳۴ بیمارستان دانشگاهی در سراسر کشور همکاری دارد که ۱۳ بیمارستان در تهران از جمله بیمارستان‌های حضرت فاطمه، علی‌اصغر، بهرامی، مفید، کودکان و شهید رجایی و ۲۱ بیمارستان دیگر در شهرستان‌ها قرار دارند. بیماران با معرفی موسسه در این مراکز درمانی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند.

وی درباره تأمین مالی موسسه محکم توضیح داد: تعداد خیرین ما از ۴۵۰ نفر به حدود ۱۸۰ نفر کاهش یافته است. بسیاری از خیرین مبالغ ماهانه ثابت مانند ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند، اما تأمین مالی اصلی از طریق گلریزان‌ها و حمایت‌های مناسبتی، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان، انجام می‌شود. در کنار این کمک‌های مستمر، گاهی خیرین بزرگ نیز تا ۵۰۰ میلیون تومان در یک مرحله کمک مالی می‌کنند.

حاجری تأکید کرد: بیشتر بیماران ما نیازمند جراحی‌های سنگین هستند؛ از جمله عمل جراحی قلب در بیمارستان شهید رجایی که هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیون تومان دارد یا جراحی‌های مربوط به شکاف لب و کام. علاوه بر این، برخی بیماران نیازمند داروهایی مانند هورمون رشد هستند که هزینه آن به‌طور مرتب بیش از یک میلیون تومان در ماه است. تأمین این هزینه‌ها تنها با حمایت خیرین و همت جمعی امکان‌پذیر است.

وی در پایان اظهار داشت: هدف اصلی موسسه محکم، درمان بیماران نیازمند و توسعه پژوهش‌های علمی برای بهبود روش‌های درمانی است. حضور خیرین و تداوم کمک‌های مردمی تضمین‌کننده ادامه این مسیر و نجات جان هزاران بیمار خواهد بود.