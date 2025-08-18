به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز دوشنبه در سی هشتمین اجلاس آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان داشت: در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی نیروی انسانی، درک مشترک تعلیم و تربیت و هم افزایی برای سال تحصیلی جدید بیش از هزار نفر از مدیران و راهبران تعلیم و تربیت در این اجلاس شرکت کرده‌اند.

وی افزود: این اجلاس با شعار کیفیت و عدالت که ۲ کلان برنامه حاکمیت و دولت چهاردهم است؛ آغاز شد همچنین پزشکیان تنها رئیس جمهوری است که توانست نگاه ویژه به موضوع تعلیم و تربیت و نظام آموزشی داشته است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای ارتقای عدالت آموزشی تاکنون بیش از ۵۰ نشست از سوی ریاست دولت چهاردهم برگزار شده که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

کاظمی با اشاره به اینکه پیش از شروع دولت چهاردهم آموزش و پرورش دچار خرده مسائل پیچیده بود، خاطر نشان کرد: این موارد شامل کمبود شدید نیروی انسانی، میزان تأثیر معدل، تعیین و تکلیف رتبه بندی ۳۰۰ هزار معلم، برگزاری آزمون استخدامی و جذب ۱۰۷ هزار نیروی جدید، دریافت مجوز جذب ۸۵ هزار معلم جدید برای سال تحصیلی، ساماندهی نیروهای خدمات، جذب سه هزار نخبه در این وزارتخانه و بهبود معیشت خدمتگزاران نیز از اهم کاستی‌ها و مسائل بوده است که در یک سال آغاز دولت چهاردهم این موارد شناسایی وگام‌های خوبی برداشته شده است.

۶۰ درصد از پاداش معلمان بازنشسته پرداخت شد

وزیر آموزش و پرورش را هم گفت: امسال ۶۰ درصد از پاداش بازنشستگان ۱۴۰۳ پیش از سال تحصیلی جدید پرداخت شد که تاکنون بی‌سابقه بوده است همچنین حق‌الزحمه عوامل اجرایی برای تصحیح امتحانات (کمتر از یک ماه) روز گذشته به حساب آنان واریز شد که پیش‌تر این موضوع وجود نداشت.

کاظمی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهمی که در دولت چهاردهم رخ داد افزایش ۶۷ درصدی بودجه این وزارتخانه نسبت به سال قبل از آن بود که با حمایت سازمان برنامه و بودجه این موضوع رقم خورد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته اعتبارات نوسازی مدارس ۲۵۰ درصد و بودجه دانشگاه فرهنگیان نیز رشد چشمگیری داشت همچنین خیرین ۱۸.۶ همت (۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) به ساخت و توسعه مدارس کشور کمک کردند که این رقم در سال گذشته حدود ۱۱ همت بود همچنین در طرح‌شهید عجمیان ۱۱۰ هزار کلاس درس به امکانات آموزشی تجهیز خواهند شد.