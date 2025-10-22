جانشین فرمانده انتظامی ملارد: عامل قطع عضو شهروند ملاردی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عباسی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل اصلی ضرب‌وجرح و قطع عضو یک شهروند در عملیات ویژه پلیس خبر داد.

عباسی در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قدرت‌نمایی با سلاح سرد که منجر به قطع عضو یک شهروند در جریان نزاع و درگیری در ملارد شده بود، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از تحقیقات تخصصی و رصدهای اطلاعاتی دقیق، عامل اصلی درگیری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه هنگام فرار از پشت‌بام مخفیگاهش در شهرک طلائیه ملارد دستگیر کردند.

عباسی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی ملارد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه جولان به افراد هنجارشکن و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند، نخواهد داد و برابر قانون با آنان با اقتدار برخورد خواهد کرد.