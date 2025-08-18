به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان همدان با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در استان اظهار کرد: خانه کشتی همدان باید در سریع‌ترین زمان ممکن ساخته شود و این پروژه به نام و اعتبار ورزش ایران ثبت گردد.

وی با تأکید بر وجود زمین مناسب در کنار سالن شش هزار نفری استان، افزود: به محض اجرای ماده ۲۳ و تأمین اعتبار، کلنگ احداث خانه کشتی به زمین زده خواهد شد و عملیات ساخت آغاز می‌شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه‌های ورزشی خاطرنشان کرد: تنها برای احداث سالن و زورخانه‌های ورزشی در روستاها و بخش‌های مختلف استان، بیش از ۳۰ میلیارد تومان از قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) جذب کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه همدان باید دارای بزرگترین زورخانه کشور باشد، افزود: با الگوبرداری از بزرگترین زورخانه مشهد و افزایش ابعاد آن، این مجموعه در استان ساخته خواهد شد تا به نمادی ماندگار برای ورزش همدان و ایران تبدیل شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری برای راه‌اندازی مجموعه پارالمپیک استان با استفاده از زمین‌های بلااستفاده خبر داد و گفت: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و شورای شهر می‌توانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم تا ورزشکاران همه شهرستان‌ها از امکانات استاندارد بهره‌مند شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مدیریتی تیم افزود: مشکل اصلی از خود ورزشکاران و مدیرانی است که می‌آیند و بعد کنار می‌روند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: الان برخی افراد از خارج استان می‌آیند و برای گرفتن امتیاز یا قرارداد با کارخانه‌ها، وارد تیم می‌شوند؛ ۲۰۰ میلیارد تومان از تشکیل کارخانه فولاد استفاده می‌کنند و دو میلیارد خرج تیم می‌کنند. ما دنبال مدیرانی هستیم که به خاطر جوانان و عزت همدان وقت بگذارند، نه به‌خاطر منافع شخصی.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: هیئت‌مدیره باید شفاف باشد و بداند هر ریال کجا هزینه می‌شود. متأسفانه گاهی چهار نفر برای خودشان حقوق می‌گیرند اما بازیکن بی‌پول می‌ماند. این رویه باید تمام شود.

وی از بی‌توجهی به دفاع رسانه‌ای از تیم پاس در مقاطع حساس گلایه کرد: وقتی برنامه ۹۰ علیه تیم آمد، هیچکس حاضر نشد دفاع کند. از مدیران ورزشی تا خبرنگاران، هیچ مصاحبه‌ای در حمایت از تیم انجام نشد. در نهایت خودم به‌عنوان یک فرد سیاسی مجبور شدم پشت تیم بایستم و حرف بزنم، درحالی‌که این کار رسانه‌ها و ورزشی‌هاست.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تیم پاس باید با مدیریت جمعی حداقل ۱۰ نفر اداره شود. کوچک‌ترین هزینه باید با اطلاع اعضا باشد. این تیم سرمایه استان است و نباید درگیر منفعت‌طلبی شود.