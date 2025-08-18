۹۲۰ هزار اصفهانی در همایش جاماندگان اربعین؛ ۱۸۴ مراسم در شهر و روستا

حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گسترده مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در استان اصفهان اظهار کرد: امسال همزمان با سراسر کشور، مردم اصفهان با شور و عشق حسینی، در ۱۸۴ مراسم که در ۶۳ نقطه شهری و ۱۲۱ روستای استان برگزار شد، شرکت کردند.
وی با بیان اینکه مجموع شرکتکنندگان در این آئینهای معنوی بیش از ۹۲۰ هزار نفر برآورد شده است، افزود: این آمار بیانگر پیوند ناگسستنی مردم استان با آرمانهای حسینی و اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مراسم جاماندگان اربعین، فرصتی بود که عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) که امکان حضور در کربلا را نداشتند، با پیادهروی در مسیرهای تعیینشده و برگزاری برنامههای مذهبی، همگام با زائران حسینی، عرض ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) ابراز کنند.
به گفته حجتالاسلام فوقی، این مراسمها با رعایت کامل شئونات مذهبی و همراهی اقشار مختلف مردم از کودک و جوان تا سالمند برگزار شد و جلوهای بیبدیل از همبستگی، ایمان و عشق به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشت.
