کتابخانه استقلال قزانچی کانون نشاط و رشد فرهنگی روستا است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه و به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، جشن فرهنگی و شاد کتابخانه‌ای در کتابخانه عمومی استقلال روستای قزانچی با حضور مسئولان محلی، اعضای فعال کتابخانه و جمعی از کودکان و نوجوانان برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ اصیل روستایی، آشنایی نسل جدید با سنت‌ها و ارزش‌های بومی و تقویت روحیه جمعی و نشاط فرهنگی در بین ساکنان برگزار گردید. برنامه‌های متنوعی همچون اجرای سرود توسط گروه «ریحانه»، قصه‌گویی از کتاب «۳۰ قصه، ۳۰ شب» اثر مژگان شیخی، معرفی کتاب «باغ مادربزرگ» نوشته مهناز فتاحی، لطیفه‌گویی و برگزاری مسابقه کتابخوانی در فضای صمیمی و پرشور جشن اجرا شد.

سمیه پاشایی، مسئول کتابخانه عمومی استقلال روستای قزانچی، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: برگزاری چنین جشن‌هایی در روستاها نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت حس تعلق فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه میان کودکان و نوجوانان دارد.

وی افزود: کتابخانه استقلال قزانچی تنها محلی برای امانت کتاب نیست، بلکه مرکزی فرهنگی برای گردهمایی اهالی، آموزش مهارت‌های فرهنگی و پرورش ذوق و خلاقیت نسل جدید است. هدف ما این است که کتابخانه به پایگاهی پویا برای رشد فکری و فرهنگی اعضا تبدیل شود.

پاشایی با اشاره به اهمیت تداوم برنامه‌های فرهنگی در مناطق روستایی گفت: استمرار چنین فعالیت‌هایی موجب افزایش سطح آگاهی عمومی، تحکیم پیوندهای اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی روستاها به نسل جوان خواهد شد.

در پایان این مراسم از اعضای فعال کتابخانه عمومی استقلال با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد و حاضران با اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع، روز روستا و عشایر را در فضایی شاد و صمیمی گرامی داشتند.