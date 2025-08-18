به گزارش خبرنگار مهر، حسن آقابابایی پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه سیوهشتمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور که در قم آغاز به کار کرد، گفت: شعار محوری این اجلاس «توسعه کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی» است و تمام فعالیتهای اجرایی و ستادی باید با این رویکرد ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه عدالت آموزشی و کیفیت دو مؤلفه جدانشدنی هستند، تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در کنار محرومیتزدایی از فضاها و تجهیزات مدارس از محورهای اصلی این اجلاس محسوب میشود.
آقابابایی با اشاره به ظرفیتهای علمی و معنوی قم و حضور استادان برجسته حوزه تعلیم و تربیت، این استان را برخوردار از قابلیتهای الگوسازی برای سایر استانها دانست و گفت: استفاده از توان خانوادهها و نهادهای فرهنگی در برنامههای درسی از راهکارهای مهم افزایش کیفیت آموزشی است و باید انگیزه ورود این مجموعهها به عرصه تعلیم و تربیت تقویت شود.
وی با قدردانی از میزبانی قم در این اجلاسیه، بر ضرورت همسویی سیاستها و اقدامات تا سطح مدارس تأکید کرد و افزود: تحقق اهداف این اجلاس مستلزم هماهنگی کامل در سطوح مختلف مدیریتی آموزش و پرورش است.
سیوهشتمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور با سخنرانی وبیناری آیتالله جوادی آملی و با حضور مسئولان استانی آغاز شد و طی دو روز به بررسی موضوعاتی همچون کمبود نیروی انسانی، وضعیت رفاهی فرهنگیان، چالشهای فضای آموزشی، پروژههای نیمهتمام مدرسهسازی و تأمین منابع مالی مدارس خواهد پرداخت.
نظر شما