برگزاری تظاهرات ضد جنگ در سرتاسر آمریکا در پنجمین سال اشغال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر همین اساس امروز شهرهای واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، دالاس و تعداد دیگری از شهرهای بزرگ آمریکا شاهد برگزاری تظاهرات ضد جنگ خواهند بود.

به گفته سازمان دهندگان تظاهرات امروز، در راهپیماییهای امروز علاوه بر آنکه از دولت آمریکا خواسته می شود تا هر چه سریعتر عراق را ترک کند، مراسمی نیز به منظور یادبود کشته شدگان جنگ عراق برگزار می شود.

گفته می شود که در تظاهرات امروز واشنگتن و نیویورک، مخالفان جنگ افروزیهای بوش قصد دارند با مسدود کردن خیابانهای اصلی، اعتراض خود را به سیاستهای جنگ طلبانه کاخ سفید نشان دهند.

بر اساس این گزارش، در حالی که در آستانه ورود به ششمین سال حمله به عراق هستیم و فقط تلفات ارتش آمریکا در این سالها به حدود چهار هزار کشته رسیده است و با وجود آنکه جامعه آمریکا خواهان خروج نظامیان این کشور از عراق است، اما بوش همچنان برادامه حضورنظامیان آمریکا در عراق اصرار دارد.

به گزارش مهر، با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد حمله به عراق، از روزهای گذشته راهپیمایی های گسترده ای در سراسر جهان در اعتراض به سیاستهای آمریکا در قبال عراق برگزار شده است.