گروه اول کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان راهی بحرین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان قبل از دیدار برابر تیم ملی کویت در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی، روز دوم فروردین ماه در دیداری تدارکاتی در شهر منامه به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین خواهد رفت.

به همین خاطر ملی پوشان کشورمان در دو گروه راهی بحرین می شوند تا خود را برای برگزاری این دیدار آماده کنند. گروه اول ملی پوشان ساعت 20/5 دقیقه بامداد امروز شامل 14 نفر از اعضای کادر فنی و بازیکنان راهی منامه شد. قرار است سایر ملی پوشان کشورمان ساعت 30/22 دقیقه امشب راهی بحرین شوند.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر کویت در مرحله مقدماتی جام جهانی روز هفتم فروردین ماه در کویت برگزار خواهد شد. تیم ایران در نخستین دیدار خود در این مرحله برابر سوریه در ورزشگاه آزادی با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.