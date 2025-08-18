به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان به میزبانی بلغارستان، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت. عرشیا حدادی در وزن ۶۷ کیلوگرم به گروه بازنده‌ها رفت و علی اصغر تات و توحید نوری در اوزان ۶۵ و ۹۲ کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفتند.



نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم عرشیا حدادی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب ماگومد اوزدمیروف از روسیه شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، حدادی به گروه بازنده‌ها رفت. وی ابتدا باید با بوزالی از بلغارستان کشتی بگیرد و در صورت غلبه بر این حریف به مصاف کریمبکوف از قرقیزستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف به دیدار رده بندی راه پیدا خواهد کرد تا مقابل آیتانوف از قزاقستان قرار گیرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم علی اصغر تات پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل آمال ژاندوبایف از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۹ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر آیون مارسیو از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر و ضربه فنی نارک نیکوقوسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یوسفی در این مرحله با نتیجه ۱۵ بر ۷ سعید سعیدولوف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف ویلیام هنکل از آمریکا می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم توحید نوری در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر حمزه کوجوک از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولا پتروف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در حالی که ۳ بر ۱ مقابل گادجی مراد گادجی باتیروف از روسیه عقب بود به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دنده و ممانعت پزشک، از ادامه کار، مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، نوری از دور رقابت‌ها کنار رفت.