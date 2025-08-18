رونمایی از اولین موتور تعمیرشده بالگرد امداد و نجات BK-۱۱۷ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مراسم رونمایی از موتور بالگرد تعمیرشده در داخل کشور گفت: صنعت هوانوردی کشور بر چهار رکن اصلی استوار است؛ ناوگان هوایی، فرودگاهها، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی متخصص که هر یک از این ارکان اگر دچار ضعف شود، توسعه صنعت هوایی با مشکل مواجه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربههای گذشته، افزود: پس از انقلاب و بهویژه در اثر محدودیتهای ظالمانه کشورهای اروپایی، صنعت پشتیبان کشور در حوزه تعمیر و نگهداری با چالش جدی مواجه شد و حتی در برخی موارد موتورهای ارسالشده برای تعمیر در خارج از کشور توقیف میشد که با تحقیق و بررسی متخصصان داخلی به این نتیجه رسیدیم که این شرایط ضرورت بومیسازی تعمیرات و تولید قطعات را در کشور قطعی نمود.
پورفرزانه تصریح کرد: با تلاش مجموعههای داخلی و بهرهگیری از متخصصان و نخبگان جوان در کنار نیروهای باتجربه، امروز به مرحلهای رسیدهایم که کشور دارای دفتر طراحی موتور، مرکز تعمیر قطعات، مرکز تعمیر موتور و همچنین ظرفیت آموزش نیروی انسانی است این توانمندیها باعث شده صنعت هوایی کشور از یک بنبست بزرگ خارج شود.
وی خاطرنشان کرد: موتور بخش قابل توجهی از ارزش یک هواپیما یا بالگرد را تشکیل میدهد و توانایی داخلی در حوزه تعمیر و تولید قطعات میتواند سهم بزرگی در اقتصاد هوانوردی کشور ایفا کند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: امروز ما شاهد رونمایی از اولین محصول تعمیراتی موتور بالگرد در کشور بودیم و این موفقیت حاصل تلاش چندین ساله نخبگان و جوانان داخلی است که توانسته بازار بزرگی را پیشروی این صنعت قرار دهد.
پورفرزانه تأکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری آماده حمایت کامل از توسعه فعالیتها در حوزه طراحی، تعمیرات و ساخت موتورهای هوایی است تا شرکتهای داخلی بتوانند سهم بیشتری از اقتصاد هوانوردی کشور را به دست آورند.
نظر شما