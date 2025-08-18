  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

رونمایی از اولین موتور تعمیرشده بالگرد امداد و نجات BK-۱۱۷ در کشور

رونمایی از اولین موتور تعمیرشده بالگرد امداد و نجات BK-۱۱۷ در کشور

با رونمایی از نخستین موتور اورهال‌شده بالگرد امداد و نجات اورژانس، گام مهمی در خودکفایی صنعت هوایی در کشور ایران برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مراسم رونمایی از موتور بالگرد تعمیرشده در داخل کشور گفت: صنعت هوانوردی کشور بر چهار رکن اصلی استوار است؛ ناوگان هوایی، فرودگاه‌ها، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی متخصص که هر یک از این ارکان اگر دچار ضعف شود، توسعه صنعت هوایی با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه‌های گذشته، افزود: پس از انقلاب و به‌ویژه در اثر محدودیت‌های ظالمانه کشورهای اروپایی، صنعت پشتیبان کشور در حوزه تعمیر و نگهداری با چالش جدی مواجه شد و حتی در برخی موارد موتورهای ارسال‌شده برای تعمیر در خارج از کشور توقیف می‌شد که با تحقیق و بررسی متخصصان داخلی به این نتیجه رسیدیم که این شرایط ضرورت بومی‌سازی تعمیرات و تولید قطعات را در کشور قطعی نمود.

پورفرزانه تصریح کرد: با تلاش مجموعه‌های داخلی و بهره‌گیری از متخصصان و نخبگان جوان در کنار نیروهای باتجربه، امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که کشور دارای دفتر طراحی موتور، مرکز تعمیر قطعات، مرکز تعمیر موتور و همچنین ظرفیت آموزش نیروی انسانی است این توانمندی‌ها باعث شده صنعت هوایی کشور از یک بن‌بست بزرگ خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: موتور بخش قابل توجهی از ارزش یک هواپیما یا بالگرد را تشکیل می‌دهد و توانایی داخلی در حوزه تعمیر و تولید قطعات می‌تواند سهم بزرگی در اقتصاد هوانوردی کشور ایفا کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: امروز ما شاهد رونمایی از اولین محصول تعمیراتی موتور بالگرد در کشور بودیم و این موفقیت حاصل تلاش چندین ساله نخبگان و جوانان داخلی است که توانسته بازار بزرگی را پیش‌روی این صنعت قرار دهد.

پورفرزانه تأکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری آماده حمایت کامل از توسعه فعالیت‌ها در حوزه طراحی، تعمیرات و ساخت موتورهای هوایی است تا شرکت‌های داخلی بتوانند سهم بیشتری از اقتصاد هوانوردی کشور را به دست آورند.

کد خبر 6564324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها