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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

نتایج دور دوم از مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

نتایج دور دوم از مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با برگزاری دیدارهای دور دوم از مرحله مقدماتی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز گذشته و رده بندی گروه های پنجگانه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است :

گروهA: 
* النصر لبنان صفر - المحرق بحرین صفر
* سور عمان 3 - دمپو هند 2
جدول رده بندی گروه A :
1- المحرق بحرین 4 امتیاز، 2- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- السور عمان 3 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- النصر یک امتیاز

گروه B: 
* الوحدات اردن 3 - صفا لبنان 3
* ایست بنگال هند یک - اهلی صنعا یمن صفر
جدول رده بندی گروه B :
1- صفا لبنان 4 امتیاز، 2- ایست بنگال 3 امتیاز ، 3- الوحدات اردن 2 امتیاز، 4- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز

گروه C:
* النجمه بحرین صفر - شباب الاردن صفر
* شعب حضرالموت یمن 3 - النهاد عمان یک
جدول رده بندی گروه C :
1- شعب حضرموت یمن 4 امتیاز، 2- شباب الاردن اردن 2 امتیاز، 3- النجمه بحرین 2 امتیاز، 4- النهاد عمان یک امتیاز

گروه D:
* هوم یونایتد سنگاپور 5 - کداه مالزی یک
* ویکتوری مالدیو صفر - ساوت چاینا هنگ کنگ صفر
جدول رده بندی گروه D :
1- هوم یونایتد سنگاپور 6 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- ساوت چاینا هنگ کنگ یک امتیاز، 4- اس سی ویکتوری یک امتیاز

گروه E:
* پراک مالزی یک - آرمد فورس سنگاپور 6
کیتچی هنگ کنگ 2 – نیو رادیانت مالدیو صفر
جدول رده بندی گروه E :
1- آرمد فورس سنگاپور 6 امتیاز، 2- کیتچه هنگ کنگ 3 امتیاز- تفاضل گل 2-، 3- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 3-، 4- نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

کد مطلب 656435

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