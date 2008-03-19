نتایج دور دوم از مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز گذشته و رده بندی گروه های پنجگانه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است :

گروهA:

* النصر لبنان صفر - المحرق بحرین صفر

* سور عمان 3 - دمپو هند 2

جدول رده بندی گروه A :

1- المحرق بحرین 4 امتیاز، 2- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- السور عمان 3 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- النصر یک امتیاز

گروه B:

* الوحدات اردن 3 - صفا لبنان 3

* ایست بنگال هند یک - اهلی صنعا یمن صفر

جدول رده بندی گروه B :

1- صفا لبنان 4 امتیاز، 2- ایست بنگال 3 امتیاز ، 3- الوحدات اردن 2 امتیاز، 4- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز

گروه C:

* النجمه بحرین صفر - شباب الاردن صفر

* شعب حضرالموت یمن 3 - النهاد عمان یک

جدول رده بندی گروه C :

1- شعب حضرموت یمن 4 امتیاز، 2- شباب الاردن اردن 2 امتیاز، 3- النجمه بحرین 2 امتیاز، 4- النهاد عمان یک امتیاز

گروه D:

* هوم یونایتد سنگاپور 5 - کداه مالزی یک

* ویکتوری مالدیو صفر - ساوت چاینا هنگ کنگ صفر

جدول رده بندی گروه D :

1- هوم یونایتد سنگاپور 6 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- ساوت چاینا هنگ کنگ یک امتیاز، 4- اس سی ویکتوری یک امتیاز

گروه E:

* پراک مالزی یک - آرمد فورس سنگاپور 6

کیتچی هنگ کنگ 2 – نیو رادیانت مالدیو صفر

جدول رده بندی گروه E :

1- آرمد فورس سنگاپور 6 امتیاز، 2- کیتچه هنگ کنگ 3 امتیاز- تفاضل گل 2-، 3- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 3-، 4- نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-