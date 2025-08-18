تولید تناسبی با افزایش مصرف برق نداشته است؛ موافق استیضاح وزیر هستم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی شامگاه دوشنبه با اشاره به چالش‌های جدی در بخش برق در پاسخ به سوال خبرنگار مهر و در نشست با مدیران رسانه و خبرنگاران استان افزود: من موافق استیضاح وزیر نیرو هستم چرا که باور دارم ایشان توان اداره وزارت نیرو را ندارد و بسیاری از مسائل در حوزه آب و برق به سو مدیریت بر می‌گردد.

نماینده مردم نهبندان و سربشه در مجلس گفت: در حال حاضر مصرف برق کشور سالانه ۴ تا ۵ درصد رشد دارد، در حالی‌که تولید در سال‌های اخیر رشد متناسبی نداشته است.

عضو کمیسیون انرژی کشور افزود: ناترازی گاز نیز توسعه نیروگاه‌های حرارتی را محدود کرده و ناگزیر باید به سمت زغال‌سنگ و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم و تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود و هم‌زمان به کنترل مصرف و افزایش تولید توجه نشود، مشکلات این بخش حل نخواهد شد.

سند توسعه نهبندان و سربیشه یک سند رسمی و لازم‌الاجراست

نخعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص طرح توسعه نهبندان با اشاره به بازنگری و تصویب سند توسعه نهبندان گفت: با دستور رئیس‌جمهور وقت، شهید آیت‌الله رئیسی، طرح توسعه نهبندان مورد بازنگری قرار گرفت و اعتباری نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برای شهرستان نهبندان و حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای سربیشه در نظر گرفته شد.

وی گفت: مقرر بود بخشی از این منابع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشی از محل منابع داخلی وزارتخانه‌ها و بخشی نیز توسط استان تأمین شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه افزود: گرچه تغییر دولت و برخی مسائل مانع اجرای کامل این سند در ابتدای راه شد، اما بخشی از منابع در قالب‌های مختلف عملیاتی گردید. به عنوان نمونه، برای توسعه بیمارستان نهبندان ۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه اختصاص یافت؛ رقمی که بدون وجود سند توسعه بسیار کمتر می‌بود.

وی افزود: همچنین ۴۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و اعتبارات بخش کشاورزی و بنیاد مسکن نیز به استناد همین سند جذب شد.

نخعی با تأکید بر اینکه این سند یک افق پنج‌ساله (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸) دارد، خاطرنشان کرد: هرچند برخی وزارتخانه‌ها کند عمل کرده‌اند، اما این سند یک سند رسمی است و تا زمانی که لغو آن توسط مقامات عالی کشور اعلام نشود، لازم‌الاجرا خواهد بود. به همین دلیل، از ابزارهای نظارتی همچون طرح سوال از وزرا نیز برای پیگیری اجرای سند استفاده کرده‌ایم.

اعتبارات بحران و عدالت در توزیع منابع

نماینده نهبندان و سربیشه با اشاره به خسارات ناشی از سیل در سال گذشته اظهار کرد: دولت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل در استان اختصاص داد، اما متأسفانه در توزیع این اعتبارات برخی شهرستان‌هایی که خسارت ندیدند، سهم بیشتری گرفتند.

نخعی بیان کرد: اگر اعتبارات به صورت عادلانه توزیع شود ما شاید چهره دیگری از روستاهای محرومی چون کلاته بلوچ در شهرستان سربیشه می‌دیدیم.