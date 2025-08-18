به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم فوتبال پرسپولیس و در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه شهدای قدس مقابل فجرسپاسی آغاز شد که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت. حسین شهابی (۱۴) برای فجر گل زد و علی علیپور (۵+۹۰) برای پرسپولیس گل زد.

ترکیب پرسپولیس:

امیررضا رفیعی، یعقوب براجعه، حسین کنعانی‌زادگان، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده (۷۸ استون ارونوف)، مارکو باکیچ (کارت زرد)، سروش رفیعی (کارت زرد )(۶۶ میلاد محمدی)، رضا شکاری، محمدامین کاظمیان (۵۷ محمد خدابنده لو)، امید عالیشاه، علی علیپور.

ترکیب پرسپولیس برای اولین بازی لیگ بیست و پنجم

ترکیب فجرسپاسی:

علی غلام‌زاده، ساسان جعفری‌کیا، سینا شاه‌عباسی، سیدمهران موسوی، میثم مرادی، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، سعید زارع، مجتبی حقدوست، حسین شهابی، شروین بزرگ.

پرسپولیس با تیمی ناقص در زمین

سرخپوشان تهرانی که با هدایت وحید هاشمیان فصل جدیدی در تفکرات فنی خود را تجربه خواهند کرد، در شرایطی گام در زمین گذاشتند که تعدادی از بازیکنان کلیدی خود را به دلیل مصدومیت و یا ثبت نشدن قراردادشان در اختیار نداشتند. در این شرایط هاشمیان دورسون و امیری را هم از لیست تیمش کنار گذاشت تا نیمکت سرخپوشان روز خلوتی را سپری کند.

دومین شوک به پرسپولیسی‌ها

پس از آنکه پرسپولیس چند بازیکنش را برای این بازی از دست داد و به هواداران خود شوک وارد کردند، در دقیقه ۱۴ فجرسپاسی هم دومین شوک را وارد کرد و گل اول را وارد دروازه سرخپوشان میزبان کرد. در این دقیقه بی توجهی دو مدافع میانی پرسپولیس به مهاجم حریف باعث شد که حسین شهابی بین آنها صاحب توپ شود و با یک چرخش و ضربه دقیق دور از دستان امیر رفیعی گل اول را به ثمر برساند.

صحنه به ثمر رسیدن گل فجر توسط حسین شهابی در دقیقه ۱۴

حملات پرتعداد پرسپولیس

سرخپوشان میزبان که انتظار نداشتند گل اول را به راحتی از حریف دریافت کنند، پس از باز شدن دروازه شأن حملات خود را آغاز کردند و در دقیقه ۲۰ روی ضربه سر رضا شکاری دروازه مهمان شیرازی را با خطر مواجه کردند اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. در این دقایق پرسپولیس حملات پرتعدادی را روی دروازه زردپوشان پی‌ریزی کرد اما دفاع چند لایه فجر اجازه باز شدن دروازه را نداد.

ضد حملات خطرناک شیرازی‌ها

هر چند پرسپولیس برای رسیدن به گل تلاش زیادی کرد و اکثر دقایق بعد از دریافت گل را در زمین حریف بازی کرد، اما فجری‌ها هم در ضد حملات خطرناک بودند و در چند موقعیت می‌توانستند دروازه میزبان را با خطر جدی مواجه کنند. با این حال نیمه اول با همان تک گل دقیقه چهاردهم شهابی به سود زردپوشان به پایان رسید.

علی علیپور توانست با یک ضربه دقیق تیمش را از شکست نجات دهد

نیمه دوم؛ در روی همان پاشنه چرخید

در شروع نیمه دوم سرخپوشان همچنان به روند بازی مالکانه خود با حملات پرتعداد روی دروازه تیم شیرازی ادامه دادند و زردپوشان هم با آرامش و تمرکز بالا به فکر حفظ تک گل خود بودند. در این میان سرخپوشان چندین بار درون محوطه جریمه خطرساز شدند اما نتوانستند به گل برسند. در دقیقه ۶۰ فجری‌ها در یک موقعیت خطرناک تا رسیدن به گل دوم رفتند اما براجعه در آخرین لحظه توپ را از ورود به دروازه دور کرد.

تعویضی برای تحول امیدوارکننده

با وجود اینکه پرسپولیس اکثر دقایق نیمه دوم را در اختیار داشت و مالک توپ و میدان بود، اما در رسیدن به گل تساوی ناکام بود تا وحید هاشمیان ناچار شود در دقایق پایانی ارونوف را به زمین بفرستد تا شاید با حرکات و خلاقیت انفرادی بتواند قفل دروازه فجر را باز کند. با آمدن این بازیکن ازبکستانی حملات سرخپوشان خطرناک‌تر شد تا ۱۰ دقیقه پایانی جذابیت بیشتری پیدا کند.

رفیعی جلوی شکست بدتر را گرفت

فجری‌ها که در نیمه دوم دل به ضد حملات خوش کرده بودند در سومین دقیقه وقت‌های اضافه می‌توانستند به گل دوم برسند اما امیر رفیعی در موقعیت تک به تک توپ مهاجم فجر را مهار کرد.

علیپور فرشته نجات شد

حضور ارونوف شرایط را برای پرسپولیس تغییر داد و هر چند زمان زیادی در زمین حضور نداشت اما تیمش را در موقعیت هجومی خطرناک قرار داد. در پنجمین دقیقه وقت‌های اضافه بازهم خلاقیت این بازیکن بود که توپ را در نهایت به علیپور رساند تا این بازیکن با ضربه بغل پای دقیق دروازه فجر را باز کند و تیمش را از شکست نجات دهد.