گفتگوهای جدی ایران و ارمنستان با محوریت تعمیق روابط و حفظ منافع دوکشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان صبح امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه، در نخستین روز سفر رسمی خود به ارمنستان وارد ایروان شد.
این سفر که به دعوت مقامات ارمنستان انجام شده، در چارچوب توسعه روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای منطقهای اهمیت ویژهای دارد.
کارشناسان معتقدند تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان، بهویژه در حوزه قفقاز جنوبی، میتواند نقشی مؤثر در ارتقای جایگاه ایران در تحولات منطقه و ایجاد فرصتهای تازه برای همکاریهای تجاری، انرژی و حملونقل ایفا کند و سفر پزشکیان به ایروان فرصتی برای بررسی راهکارهای تعمیق روابط تهران–ایروان و نیز تأکید بر ضرورت ثبات و امنیت پایدار در منطقه ارزیابی میشود.
پزشکیان پیش از عزیمت به ارمنستان و بلاروس، در تشریح اهداف سفر به این دو کشور گفت: این سفر در امتداد تلاشهای مستمر ما برای تقویت و توسعه روابط با کشورهای همسایه که همواره در اولویت سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار داشته است؛ صورت میپذیرد.
همسایگان عزیز، بهویژه کشور دوست و همسایه ارمنستان، دارای سابقهای دیرینه و راهبردی در تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با ما هستند. ما همواره تلاش کردهایم که این روابط را در بالاترین سطح همکاری و تفاهم حفظ و گسترش دهیم و خوشبختانه طرف ارمنی نیز اهتمام جدی به تقویت این ارتباطات داشته است. در این مسیر، توافقات متعددی به امضا رسیده و تسهیلات فراوانی برای تسهیل همکاریها بین دو کشور تصویب شده است.
چالشهای حضور شرکتهای آمریکایی در منطقه موضوع گفتگوی ایران و ارمنستان
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در این سفر تمرکز ما بر استمرار و تعمیق توافقات موجود بهویژه در حوزههایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی میتواند نقشی راهگشا ایفا کند و به تسریع روند همکاریها کمک نماید؛ تصریح کرد: یکی از محورهای مهم گفتگوها، کریدور شمال-جنوب خواهد بود که میتواند فرصتهای تازهای برای توسعه همکاریهای دو کشور فراهم آورد. همچنین مسیر شرق به غرب نیز بهعنوان بستری مناسب جهت توسعه و تسهیل جریان تجارت منطقهای مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پزشکیان با بیان اینکه از جمله دغدغههای مهم ما در این زمینه، حضور شرکتهای آمریکایی در منطقه است که نگرانیهایی را به دنبال دارد؛ اظهار داشت: تجربههای پیشین نشان داده است که برخی از این شرکتها با پوشش فعالیتهای تجاری، اقدامات غیرمنتظره و غیر مطلوبی انجام دادهاند. به همین جهت، گفتگوهایی جدی در خصوص نگرانیها و چالشهای مربوط به این مسئله خواهیم داشت.
رئیس جمهور همچنین به اسناد و توافقات آماده امضا در سایر حوزهها، از جمله مباحث فنی، مهندسی، ساختمانی، معدنی، هنری و اجتماعی در جریان این سفر اشاره کرد و افزود: بدون شک این اسناد و توافقات ارزشمند موجب افزایش سطح همکاریها خواهد شد. همچنین، با توجه به عضویت ما در اتحادیه اورآسیایی که نقش مهمی در بهبود و اصلاح روندهای اقتصادی کشور دارد، فرصتهای تازهای برای توسعه روابط اقتصادی پدید خواهد آمد.
سفر به بلاروس و توسعه همکاریهای منطقهای
پس از دیدار با ارمنستان، سفر رسمی به کشور بلاروس در دستور کار قرار دارد. در سالهای اخیر، روابط میان دو کشور در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به شکل قابل توجهی گسترش یافته است و امید میرود که این روند در حوزههایی همچون انتقال فناوری، کشاورزی، صنعت و مسائل اجتماعی نیز تسریع شود.
نکته قابل توجه این است که بلاروس در مجامع بینالمللی همواره مواضع اصولی و قاطعانهای در حمایت از جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، از جمله در محکومیت حملات اسرائیل به کشور ما و تجاوزات صورتگرفته در غزه.
ارمنیها در جامعه ایران بسیار خوشنام، محبوب و عزیز هستند
مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۲۷ مرداد، در نخستین برنامه سفر خود به ارمنستان، در نشستی با ایرانشناسان ارمنی، پس از گوش سپردن به سخنان چند تن از آنان درباره نزدیکی فرهنگی و اشتراکات تمدنی میان دو کشور، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع، به قرائت شعر معروف سعدی در این جمع اشاره کرد و اظهار داشت: اگر همین شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند …» را مبنای تفکر و عمل خود قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل میشوند.
پزشکیان با اشاره به محبوبیت هموطنان ارمنی و به طور کلی ارمنیها در جامعه ایران تصریح کرد: در اشعار شاعران بزرگ فارسی همواره به سلامت نفس و درستکاری هموطنان ارمنی اشاره و از آن تمجید شده و امروز نیز همچنان ارمنیها در جامعه ایرانی بسیار عزیز هستند. دو ملت ایران و ارمنستان همسایگی هزاران ساله دارند، انسان ممکن است بسیاری از کسانی را که در سالهای دور با آنها مواجهه داشته از یاد ببرد، اما هیچگاه کسی را که از او خوبی و محبت دیده فراموش نمیکند. مردم ایران و ارمنستان هیچگاه جز خیر، نیکی، محبت و دوستی از یکدیگر چیزی ندیدهاند.
رئیس جمهور گفت: مردم ایران و ارمنستان میتوانند در لوای دوستی و اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی روابط و همکاریهای فیمابین را هر چه بیشتر توسعه داده و به آن تنوع ببخشند. ما به اینجا آمدهایم تا تعاملات دو کشور را تعمیق و تحکیم کنیم و از اینکه با لهجه شیرین خودتان و به زبان فارسی به ایران ابراز محبت کردید، بسیار خرسند و خوشحال شدیم. یقین دارم که این نگاه زیبا و دوستانه میتواند به گسترش بیش از پیش روابط کمک کند تا با همکاری یکدیگر صلح، آرامش، ثبات، دوستی و پیشرفت را هر چه بیشتر برای دو ملت به ارمغان بیاوریم.
هر قدر به دور خودمان دیوار بکشیم، فقط از قافله تمدن و پیشرفت عقب میمانیم
رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر به ارمنستان، در نشستی با ایرانیان مقیم این کشور با بیان اینکه هر قدر به دور خودمان دیوار بکشیم، فقط از قافله تمدن و پیشرفت عقب میمانیم، اظهار داشت: واقعه بعثت با همه اهمیت و ارزشی که دارد، مبدا تاریخ اسلام نیست، بلکه این واقعه هجرت است که مبدا تاریخ قرار گرفته است. اینکه در حصار خودساخته بنشینیم و مرتب از این بگوییم که ما بهترین و پیشرفتهترین هستیم؛ بگوییم، باعث پیشرفت و رشد ما نمیشود، بلکه این مراوده و تعامل با دیگران و تبادل تجربیات، توانمندیها و دستاوردها است که چرخ پیشرفت متقابل را به حرکت در میآورد. باید روابط را در وهله اول با همسایگان و کشورهای نزدیک و در مرحله بعد با همه کشورهای جهان توسعه داد و در تبادل تجربیات و توانمندیها و دستاوردها با دیگران به دنبال پیشرفت واقعی بود.
بازدید پزشکیان از مسجد کبود ایروان و اقامه نماز با نمازگزاران
در جریان سفر به ارمنستان، با حضور در محل مسجد کبود ایروان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مسجد، همراه با نمازگزاران، نماز مغرب و عشاء خود را اقامه کرد.
مسجد جامع کبود ایروان (مسجد مدرسۀ حسینعلی خان) متعلق به قرن هجدهم میلادی، برابر با قرن دوازدهم قمری است که در نزدیک میدان (بازار تاریخی شهر ایروان) برپا شده است؛ مکانی که امروزه در بنایی سرپوشیده و عظیم موسوم به بازار قدیم مورد استفاده است.
مسجد کبود، به نام حسینعلی خان، بانی آن نیز شناخته میشود. این مسجد مدرسه، که نقش مسجد جامع (اصلی) شهر را ایفا می کرده، در ۱۱۷۹ قمری با هزینهای بالغ بر ۶ هزار تومان که حسینعلی خان (قاجار) بیگلر بیگی، حاکم ایروان، آن را پرداخت کرده بود، احداث شده و امروزه در مرکز شهر جای گرفته است.
هدفگذاری افزایش ۳ میلیارد دلاری حجم تبادلات تجاری ایران و ارمنستان
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر رئیسجمهور پزشکیان به ارمنستان در نشستی با وزیر اقتصاد این کشور از هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری حجم تبادلات میان تهران و ایروان خبر داد.
تشکیل کارگروه مشترک با حضور معاونین دو طرف به منظور تسریع تفاهمات و تسهیل مراودات برای تحقق تجارت ۳ میلیارد دلاری در زمینه صنعت و تجارت از پیشنهادات مشترک اتابک و گئورگ پاپویان در این دیدار بود.
