به گزارش خبرگزاری مهر، فیفا در واکنش به برخی گزارشها و گمانهزنیها درباره آینده ریاست جیانی اینفانتینو، با انتشار بیانیهای بر حمایت از رئیس این نهاد تأکید و هرگونه تلاش برای تغییر ریاست فیفا خارج از چارچوبهای قانونی و دموکراتیک را رد کرد.
در بیانیه فیفا آمده است: فیفا در واکنش به مواضع اخیر کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL) و کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) و همچنین گفتوگوهای انجامشده با فدراسیونها و کنفدراسیونهای عضو فیفا در سراسر جهان اعلام کرد که از هیچ روندی برای انتخابات ریاست فیفا که مغایر با اساسنامه، رویههای دموکراتیک و چارچوب حکمرانی این نهاد باشد، حمایت یا آن را تسهیل نخواهد کرد و چنین روندی را تحمل نمیکند.
رئیس فیفا به صورت دموکراتیک و با رأی فدراسیونهای عضو انتخاب شده و همچنان با پشتوانه همان رأی به فعالیت خود ادامه میدهد.
بیش از پیش روشن شده است که برخی افراد بهصورت هماهنگ و مستمر تلاش میکنند فیفا و رئیس آن را تضعیف کنند. افرادی که از حمایت فدراسیونهای عضو فیفا برخوردار نیستند، نباید تلاش کنند از طریق طرح ادعاها، القائات یا انتشار اطلاعات نادرست، به چیزی دست پیدا کنند که قادر به دستیابی به آن از مسیرهای دموکراتیک و رسمی فیفا نیستند.
در گزارشهای اخیر، ادعاهای بدون سند و همچنین مطالبی بهطور آشکار نادرست درباره فیفا و رئیس این نهاد مطرح شده است. گمانهزنی و القائات نباید به عنوان واقعیت مطرح شوند و تکرار یک ادعا، آن را به حقیقت تبدیل نمیکند.
رئیس فیفا بیش از ۳۰ سال از زندگی حرفهای خود را وقف فوتبال اروپا و جهان کرده و در ایجاد تغییرات مهم در این ورزش، بهویژه گسترش دسترسی، منابع و فرصتها در سراسر فوتبال جهان، نقش داشته است.
تغییرات همواره منافع تثبیتشده را به چالش میکشد، اما مخالفت با این تغییرات نمیتواند توجیهی برای تلاش جهت تضعیف مأموریت دموکراتیک رئیس فیفا یا نهادی باشد که او با رأی اعضا برای رهبری آن انتخاب شده است.
فیفا از نظارت و نقدهای مشروع استقبال میکند، اما نظارت و پرسشگری به معنای مجوزی برای تحریف واقعیتها، برجسته کردن ادعاهای بیاساس یا ایجاد حواشی با هدف تضعیف روند پیشرفت نیست. هرگاه گزارشی نادرست یا گمراهکننده باشد، فیفا مستقیماً و با جدیت به آن پاسخ خواهد داد.
مسئولیت فیفا در قبال ۲۱۱ فدراسیون عضو و فوتبال در سراسر جهان است. ما اجازه نخواهیم داد حواشی، تمرکزمان را بر تقویت سازمان، خدمترسانی به فدراسیونهای عضو و ادامه تلاش برای جهانیتر کردن فوتبال منحرف کند.
رئیس فیفا و مدیریت این نهاد همچنان تمرکز خود را بر همین مأموریت قرار دادهاند و بیش از هر زمان دیگری برای تحقق آن مصمم هستند.
نظر شما