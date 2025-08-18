واژگونی پژو ۴۰۵ در بهاران سنندج یک کشته و سه زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان گفت: ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در شهرک بهاران سنندج به مرکز پیام اورژانس گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به همراه تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و به دلیل نیاز به رهاسازی مصدومان، نیروهای آتشنشانی نیز در صحنه حضور پیدا کردند.
هدایی ادامه داد: متأسفانه در این سانحه یک نفر از سرنشینان خودرو در همان محل جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کردستان در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای امدادی گفت: حضور سریع نیروهای اورژانس و آتشنشانی نقش مهمی در تسریع عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان داشت.
