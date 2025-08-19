به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد صفرزاده اظهار کرد: ۲۲ مجتمع خدماتی در سراسر کشور به نام امام رضا (ع) فعال هستند و متناسب با حجم زائران در ایام پایانی صفر، خدمات متنوعی برای آنان در نظر گرفتهایم. از این میان، ۱۵ مجتمع دارای برنامههای ویژه ای برای میزبانی از زائران هستند.
مدیر مجتمعهای میانراهی امام رضا (ع) با اشاره به ظرفیتهای اسکان در سه مجتمع مزداوند، تربت حیدریه و رباط سفید گفت: از شنبه شب ۲۷ مرداد، اسکان زائران در مزداوند آغاز شده و حدود ۳۰۰ زائر پیاده تاکنون در این مجتمع پذیرش شدهاند. از یکشنبه شب ۲۸ مرداد، تربت حیدریه نیز میزبان زائران خواهد بود و تا چهارشنبه شب ۳۰ مرداد، هر شب در هر یک از این سه مجتمع حداقل ۵۰۰ نفر امکان اسکان خواهند داشت.
به گفته وی، در این مجتمعها علاوه بر محل اسکان مسقف و مفروش، برای زائرانی که بیتوته میکنند وعده غذایی شام نیز تدارک دیده شده است. او افزود: در مجتمع مزداوند هماهنگیهایی با امور دربانان حرم مطهر انجام شده و موکب پذیرایی نیز با خدماتی همچون چای، شربت، آب معدنی، صبحانه و میانوعده برقرار است. در تربت حیدریه هم با همکاری کانونهای خدمت رضوی شهرستان، موکب مشترکی دایر شده و زائرانی که از پیش ثبتنام کردهاند در وعدههای ناهار و شام پذیرایی میشوند.
صفرزاده از مجتمع رباط سفید نیز بهعنوان یکی دیگر از نقاط مهم میزبانی یاد کرد و ادامه داد: چه زائران پیاده و چه کاروانهایی که با اتوبوس یا خودروهای شخصی در مسیر هستند، میتوانند از امکانات اسکان و پذیرایی این مجتمع استفاده کنند.
مدیر مجتمعهای میانراهی امام رضا (ع) همچنین به حضور موکبهای ثابت در دیگر مسیرها اشاره کرد و گفت: در محور طبس، یزد، موکب حضرت محسنبنعلی (ع) از ۲۸ مرداد تا روز شهادت، در مجتمع میانراهی پذیرای زائران در سه وعده غذایی خواهد بود. در سایر مجتمعها مانند چناران، اسلامیه، مهنه، بردسکن، کاهک، سبزوار، شاهرود، خضری، تربتجام، دشت گلستان، بجستان، دامغان و راور نیز موکبهای پذیرایی برپا شده و زائران با چای، شربت، دمنوش و نمک متبرک مورد پذیرایی قرار میگیرند.
وی گفت: در بجستان و دامغان نیز کانونهای خدمت رضوی استانهای خراسان جنوبی و سمنان کنار ما خواهند بود تا خدمترسانی به زائران با بهترین کیفیت انجام شود. امیدواریم بتوانیم در این روزهای خاص، همراه و همسفر خوبی برای زائران رضوی باشیم، زائرانی که مقصدشان همین مسیر هست، مسیری که رنگ و بوی امام رضا را میدهد و در انتهای آن جلوهای گنبد طلایی رنگ حریم رضوی درخشندگی میکند.
