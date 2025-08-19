حجتالاسلام علیاصغر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، بیش از ۵۰ کاروان از مناطق مختلف شهری و روستایی تربت جام راهی مشهد مقدس شدند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام با اشاره به استقبال بینظیر زائران افزود: امسال جمعیت زائران پیاده از ۱۰ هزار نفر فراتر رفته و نکته قابل توجه، حضور پرشور و گسترده جوانان و نوجوانان، به ویژه دانشآموزان دههنودی است که نشاندهنده علاقه و ارادت عمیق نسل جدید به اهل بیت (ع) است.
وی تصریح کرد: هر یک از این کاروانها یک روحانی را برای انجام فعالیتهای فرهنگی و اقامه نماز جماعت به همراه دارند و تعداد ایستگاههای پذیرایی در مسیر نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است تا به بهترین شکل از زائران میزبانی شود.
علیپور اضافه کرد: این زائران پس از طی مسافتی طولانی، در روزهای پایانی ماه صفر و همزمان با ایام شهادت امام مهربانیها، به زیارت حرم ایشان نائل خواهند شد.
