حمایت نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا از نسل کشی اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان مک کین در گفتگو با روزنامه عبری زبان،"جروزالم پست" حمایت خود را از حملات ارتش رژیم اسرائیل به نوار غزه به بهانه توقف شلیک موشکها، اعلام کرد.

وی همچنین برمخالفت خود با انجام مذاکره با جنبش حماس تاکید کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه و کشتارغیرنظامیان به بهانه جلوگیری از شلیک موشکها از نوار غزه به فلسطین اشغالی خوب است، گفت : نمی توانم جواب درستی به شیوه مقابله با این حملات بدهم.

مک کین درحمایت از جنایتهای اشغالگران قدس در غزه اظهار داشت : معتقدم که اگر حملات موشکی علیه منطقه ای مرزی در آمریکا صورت گیرد، ملت آمریکا به احتمال زیاد خواستار اقدامات قاطعانه ای در پاسخ به آن خواهند شد.



نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا در ادامه سفر دوره ای خود به خاورمیانه دیشب وارد فلسطین اشغالی شد و با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد و قرار است امروز با ایهود اولمرت نخست وزیر، ایهود باراک وزیر جنگ و زیپی لیونی وزیر امور خارجه این رژیم دیدار کند.