آمار ناامیدکننده پرسپولیس مقابل فجر؛ پست مهمی که عملکرد خوبی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار خود در فصل بیست و پنجم لیگ برتر با هدایت وحید هاشمیان مقابل فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه یک – یک متوقف شد. سرخ‌پوشان که پس از تغییرات مهم تابستانی وارد این فصل از مسابقات شده اند، نتوانستند شروعی قدرتمند داشته باشند و نخستین امتیاز فصل را با تقسیم کسب کردند.

فجر سپاسی؛ تیمی تازه‌برتر شده اما پرتلاش

شاگردان پیروز قربانی که فصل گذشته با قهرمانی در لیگ یک راهی لیگ برتر شدند، نشان دادند حضورشان در این سطح اتفاقی نیست. آنها با وجود مالکیت کمتر (۳۵.۱ درصد)، با دوندگی و جنگندگی بالا توانستند بازی را به تعادل بکشانند و از تک موقعیت جدی خود نهایت استفاده را ببرند.

مالکیت بالا و موقعیت کم سرخ‌ها

پرسپولیس با ۶۴.۹ درصد مالکیت توپ و ۱۶ شوت برتری نسبی در آمار داشت اما فقط یک شوت در چارچوب ثبت کرد؛ آماری که ضعف بزرگ سرخ‌پوشان در خلق موقعیت جدی را آشکار می‌کند. در واقع خط حمله تیم هاشمیان در اولین آزمون رسمی، نمایش امیدوارکننده‌ای نداشت.

روز سخت مهاجمان

با وجود حضور بازیکنان جدید و چهره‌های باتجربه، پرسپولیس در نبردهای فردی نیز تنها ۵۱.۹ درصد موفقیت داشت. این آمار نشان می‌دهد خط حمله سرخ‌ها نتوانست بر مدافعان پرتلاش فجر غلبه کند.

نخستین بازی پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم بیشتر از آنکه نمایش قدرت این تیم باشد، نشانه‌ای از نیاز به هماهنگی بیشتر و تقویت در فاز هجومی بود. فجر سپاسی اما با انگیزه صعودکننده تازه‌وارد، توانست امتیاز ارزشمندی از مدافع عنوان قهرمانی بگیرد.