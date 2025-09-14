به گزارش خبرنگار مهر، محمد شبانکاره صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به علت تبلیغات گسترده برخی از شرکت‌های دارویی مصرف مکمل‌های دارویی خصوصاً در کودکان بسیار افزایش پیدا کرده است.

متخصص نوزادان و کودکان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان تصریح کرد: این در حالی است که مکمل همگانی فقط ویتامین دی، برای تمامی سنین و همچنین مکمل آهن برای سنین کمتر از ۲ سال است.

وی افزود: هدف از مصرف قطره آ. د و یا مولتی ویتامین در سنین کمتر از ۲ سال ویتامین دی است ولی برای بهبود وضعیت تغذیه بعضی از شیرخواران، ویتامین‌های دیگر مثل آ هم به آن اضافه می‌شود.

مضرات مصرف بی‌رویه مکمل‌های دارویی

متخصص نوزادان و کودکان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان با اشاره به مضرات مصرف بی‌رویه مکمل‌های دارویی اضافه کرد: مصرف بی‌رویه مکمل‌های دارویی می‌تواند باعث مسمومیت و یا ضعف سیستم ایمنی بدن شود.

وی همچنین گفت: اگر در مواردی والدین گمان کردند، فرزند آن‌ها نیاز به مکمل دارویی دارد بایستی با مراجعه به پزشک و تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت فاصله بین دوره‌های مختلف مصرف انجام شود.

شبانکاره مصرف مکمل‌ها را در شرایط خاص برای کودکان لازم دانست و اضافه کرد: مصرف مکمل‌ها در شرایط خاص تغذیه‌ای و با توجّه به بیماری زمینه‌ای یا بیماری حاد فعلی کودک، توسط پزشک تجویز می‌گردد مثلاً مصرف زینک (روی) در بیماری اسهال کودکان به کار می‌رود.

متخصص نوزادان و کودکان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان گفت: هیچ چیز بهتر از یک رژیم غذایی سالم، متعادل و متنوع نیاز بدن به مواد غذایی مختلف از جمله املاح و ویتامین‌های مورد نیاز را تأمین نمی‌کند.