  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

۲ کشته و ۵ زخمی در پی برخورد قطار در جنوب شرقی کره جنوبی

طبق گزارش رسانه ها، روز سه‌شنبه دو کارگر راه‌آهن پس از برخورد با قطار در جنوب شرقی کره جنوبی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، این قطار مسافربری حدود ساعت ۱۰:۵۰ صبح به وقت محلی به ۷ کارگر راه‌آهن که برای بازرسی سازه‌ها در شیبی نزدیک ریل در شهر چئونگدو در جنوب شرقی در حال حرکت بودند، برخورد کرد. ۲ کارگر جان باختند و ۵ نفر دیگر دچار جراحات سنگین و سبک شدند.

برخی از مجروحان در وضعیت بحرانی قرار دارند.

در این قطار ۸۹ مسافر حضور داشتند که هیچ آسیبی از آنها گزارش نشده است.

شرکت دولتی راه‌آهن کره اعلام کرد که کارگران پس از باران‌های شدید اخیر در منطقه، در حال بازرسی از تأسیسات بودند.

پلیس در حال بررسی علت دقیق حادثه و بررسی این موضوع است که آیا اقدامات ایمنی طبق قوانین مربوطه انجام شده است یا خیر.

